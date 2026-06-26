Zum Hauptinhalt springen

Drei Konzerte in der Allianz-ArenaDer letzte Kraftakt von The Weeknd in München

Lesezeit: 5 Min.

Wann fällt die Maske? Im Konzert zeigt The Weeknd recht schnell sein wahres Gesicht. In München übrigens war die Larve schwarz und hatte rote Augen, anders als bei diesem Auftritt in Vancouver.  Zum Konzert in München hat das Managenment des Künstlers keine Fotografen zugelassen.
Wann fällt die Maske? Im Konzert zeigt The Weeknd recht schnell sein wahres Gesicht. In München übrigens war die Larve schwarz und hatte rote Augen, anders als bei diesem Auftritt in Vancouver.  Zum Konzert in München hat das Managenment des Künstlers keine Fotografen zugelassen. IMAGO/Darryl Dyck/ZUMA Press

Nach der Tour mit drei Millionen verkauften Tickets allein 2026 will sich der kanadische Popstar zurückziehen und radikal verändern. In München ist The Weeknd noch einmal der gute Alte – sehr zur Freude der Generation Selfie.

Von Michael Zirnstein

SZ bei Google bevorzugen

Es ist eine neue Art, ein Konzert zu besuchen: mit dem Rücken zur Bühne. Beim Auftritt von The Weeknd in München machen das sehr viele Anhängerinnen so, sexy wie für einen Pop-Clip herausgeputzt. Der eigentliche Künstler ist da nur Kulisse für endlose Selfie-Videos, in denen sich die Selbstfilmenden tanzend und lippensyncron zur Hauptperson machen. Ist zwar ein bisschen albern, aber auch nicht alberner, als bei DJ-Shows ständig den DJ anzuschauen. Und ist wirklich nicht schlimm, die brutal einfahrende Musik hören und spüren die umgedrehten Handy-Halter ja trotzdem, und es bewegt sich ständig was.

Zur SZ-Startseite

Brad Paisley in München
:Hier sind die USA noch in Ordnung

Brad Paisley ist ein Superstar der Country Music. In der Musik-Arena auf Tollwood singt er vom amerikanischen Traum – und viele singen mit.

SZ PlusKritik von Ralf Dombrowski

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite