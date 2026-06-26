Nach der Tour mit drei Millionen verkauften Tickets allein 2026 will sich der kanadische Popstar zurückziehen und radikal verändern. In München ist The Weeknd noch einmal der gute Alte – sehr zur Freude der Generation Selfie.

Es ist eine neue Art, ein Konzert zu besuchen: mit dem Rücken zur Bühne. Beim Auftritt von The Weeknd in München machen das sehr viele Anhängerinnen so, sexy wie für einen Pop-Clip herausgeputzt. Der eigentliche Künstler ist da nur Kulisse für endlose Selfie-Videos, in denen sich die Selbstfilmenden tanzend und lippensyncron zur Hauptperson machen. Ist zwar ein bisschen albern, aber auch nicht alberner, als bei DJ-Shows ständig den DJ anzuschauen. Und ist wirklich nicht schlimm, die brutal einfahrende Musik hören und spüren die umgedrehten Handy-Halter ja trotzdem, und es bewegt sich ständig was.