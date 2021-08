Hermann Sollfrank wird zum 1. Oktober neuer Direktor des Caritasverband der Erzdiözese München und Freising. Das hat der katholische Wohlfahrtsverband am Freitag bekannt gegeben. Der 57-Jährige ist seit 2014 Präsident der Katholischen Stiftungshochschule München (KSH). Er folgt Georg Falterbaum nach, der Anfang des Jahres überraschend seinen Abschied verkündet hatte und zum 1. April zur Hilfsorganisation SOS-Kinderdorf wechselte. Sollfrank war nach seinem Studium als Sozialpädagoge rund zehn Jahre in der Jugendpflege, in der pädagogischen Leitung und im Management des Jugendamts der Erzdiözese München-Freising tätig. Nach seiner Promotion an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt wurde er als Professor für Sozialpädagogik in der Sozialen Arbeit an die KSH berufen. Der Caritasverband vertritt nach eigenen Angaben neben seinen Einrichtungen in der Diözese gut 100 Fachverbände und angeschlossene Träger in Kinder- und Jugendhilfe, der Pflege, der Eingliederungshilfe und anderen Bereichen der sozialen Arbeit mit rund 30 000 Beschäftigten.