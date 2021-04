Von Yvonne Poppek

Münchner Volkstheater und Theater-Streams sind bislang so unvereinbar wie Draisine und Halfpipe. Während andere Bühnen ihre Produktionen auf Netz-Format bringen, hat das Haus an der Brienner Straße die Konzentration auf analoges Theater nicht aufgegeben. Nun allerdings kommt am Donnerstag, 29. April, auch am Volkstheater eine Produktion fürs Internet heraus. Und zwar eine, die sich anscheinend näher an Netflix-Serien orientiert als an der Theaterinszenierung.

"Spielzeit" nennt sich die achtteilige Webserie. Es ist ein gemeinsames Projekt des Volkstheaters und Studierenden der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF). Kurze Szenen sollen den Einblick in den "Theateralltag und Probenwahnsinn" in der Pandemie geben, kündigt das Theater an. Dabei haben die vier Regisseure spielerisch Arthur Schnitzlers "Reigen" aufgegriffen und die losen Episoden nach diesem Prinzip entwickelt. In der ersten Folge etwa wird Theater-Fan Sarah mit der neuen Regisseurin verwechselt und nimmt deren Rolle ein. Folge zwei befasst sich mit dem Problem, Liebesszenen auf Abstand zu spielen. Und in Folge drei geht es um die Rachelust zweier gekündigter Schauspieler. Klingt alle schwer nach Serienstoff. Scheint so, als hätte das Volkstheater nun doch den Dreh gefunden.

Spielzeit - eine Webserie, Do., 29. Apr., 18 Uhr auf Youtube, Vimeo, Instagram, Facebook, online BR Kulturbühne