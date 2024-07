Was für eine Sensation: Oumou Sangaré, die Diva vom Niger, der Superstar der malischen Musik, kommt nach Augsburg. Vom Niger an den Lech. Ausgerechnet. Wenn die Grande Dame der afrikanischen Musik sonst eher in Bamako, Abidjan oder Paris auftritt, dann gibt es doch gute Gründe für die Fugger-Stadt. Denn das 2022 gegründete „Water and Sound – Festival der Kulturen“ spannt den Bogen quer über den Black Atlantic. Es lädt vom 25. Juli bis zum 4. August 2024 Künstlerinnen aus Südamerika, Afrika und Europa ein. Und schafft mittels Wasserwegen kulturelle Verbindungen.

Oumou Sangaré verkörpert das wie keine andere. In Armut geboren, und als Wasserverkäuferin auf den Straßen Bamakos aufgewachsen, kämpft die Sängerin heute für Frauenrechte. „Ich habe mit 14 Jahren angefangen, auf Hochzeiten und Tauffeiern zu singen, mich ungefragt auf die Bühne zu stellen, um mit dem Trinkgeld meine alleinerziehende Mutter zu unterstützen“, sagt sie. Die Gesänge Sangarés verbreiteten sich via Kassette auf westafrikanischen Märkten. Berühmt wurde sie 1989 mit einem Song, der Mädchen aufforderte, Nein zu sagen. Nein zu einer Heirat, die sie nicht wollen. Damals für viele Konservative eine Ungeheuerlichkeit. Doch Oumou Sangaré hatte die Jugendlichen hinter sich. Und ist dafür verantwortlich, dass inzwischen eine neue Generation in Westafrika gegen Zwangsheirat, Beschneidung und für die Rechte von Frauen und Kindern aufsteht.

In Bamako prangt Sangarés Konterfei auf den Kleinbussen, neben denen von Bob Marley, Che Guevara und Koran-Gelehrten. Aber nicht nur in Westafrika wird sie als Pop-Heilige verehrt. Auch Alicia Keys und Beyoncé feiern sie. Keys bestand darauf, mit ihrem malischen Vorbild auf der Bühne zu stehen, während Beyoncé deren schneidend-nasalen Sirenengesang ausgiebig sampelte. Klar: Die transatlantische Zugkraft Sangarés beruht auf einer hybriden Musik, die uralte Wassoulou-Folktradtionen mit modernem Afrobeat, Funk, Rock und selbst Spuren von Elektronik zusammenbringt – ganz im Sinne des „Black Atlantic“.

Der afrobritische Soziologe Paul Gilroy hatte einst die These entwickelt, dass schwarze Kultur in der Diaspora verschiedene Identitäten ausgebildet hat, die im Pingpong über den Atlantik hinweg, ständig Neues hervorbringen. Und somit Afrika, Europa, die Karibik und Amerika als gemeinsamen kulturellen Raum formt. Unter der künstlerischen Leitung des Musikers Girisha Fernando soll das Water and Sound Festival diesen „Black Atlantic“ nun hörbar, ja für alle Sinne erlebbar machen.

Bei der Wasservogel-Parade am 27. Juli etwa ziehen Künstlerinnen und Musikerinnen entlang der Augsburger Kanäle und Wasserwege in die Innenstadt. Mehrere Panels geben den theoretisch-künstlerischen Unterbau: etwa „Atlantic Exchanges“ (25. Juli) mitsamt einer multimedialen Ausstellung des französischen Künstlerduos Diogo da Cruz und Fallon Mayanja in Zusammenarbeit mit Sebastion Giussani über das Wesen des Wassers. Oder „Atlantic Appetites & The Nigerdelta Experience“ (2. August), ein – auch kulinarischer – Streifzug durch die atlantisch-mediterrane Kultur des Fischfangs und seine Küchentraditionen, gefolgt von einem Blick auf das Nigerdelta, das größte ökologische Krisengebiet Afrikas.

Detailansicht öffnen Mayra Andrade, weltweit gefeierter Star von den Kapverden, spielt mit den Augsburger Philharmonikern. (Foto: OJOZ / Courtesy of Mayra Andrade)

Vor allem aber geht es in 14 Konzerten um starke weibliche Stimmen. Etwa die der marokkanischen Gnawa-Musikern Hind Ennaira (3. August) oder Florence Adooni mit ihrer Gospel-Fra-Fra-Band aus dem Norden Ghanas (27. Juli). Mayra Andrade, weltweit gefeierter Star von den Kapverden, trifft auf Jazzmusikerinnen der süddeutschen Jazzszene und die Augsburger Philharmoniker (4. August). Die Akutuk Origins aus Kamerun präsentieren ihre traditionelle Wasserpercussion und Gesänge im Augsburger Kuhsee.

Weitere garantierte Höhepunkte: die zwischen psychedelischen Chichas und kolumbianischer Tropicalia changierende Band La Sonora Mazuren aus Bogota (26. Juli). Die Grammy-nominierte brasilianische Künstlerin Ana Frango Eletrico mit ihrer exzentrischen Jazz-Samba-Rock-Melange. Oder auch die türkische Sängerin Gaye Su Akyol und deren mit anatolischen Melodien und psychedelischem Surf-Rock unterlegte Emanzipations-Botschaften (beide 27. Juli). Ein gewaltiges Wasser- und Musik-Rauschen, das Augsburg zur Welt hin öffnet.

Water and Sound, Festival der Kulturen Augsburg, Do., 25. Juli, bis So., 4. August, www.waterandsound.de