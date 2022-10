Nach sechs Jahren Pause findet am Sonntag das fünfte Wassersportfestival in der Olympia-Schwimmhalle statt.

Es wird eng im Becken, das steht fest. Wenn am Sonntag um zwölf Uhr der Startschuss für das fünfte Münchner Wassersportfestival in der Olympia-Schwimmhalle fällt, wird das hohe Wellen schlagen, so viel Programm findet parallel statt. Stand-up-Paddeln oder Stand-up-Yoga, letzteres für die, die sich entspannt verrenken wollen, können ausprobiert werden. Wer es noch sportlicher will, kann sich gleich eine Schwimmnudel schnappen und beim Aqua Power Workout hüpfen und strampeln. Oder aber man dümpelt zufrieden umher und schaut der Vorführung der Turmspringerinnen und -springer zu. Nach sechs Jahren Pause, bedingt durch den Umbau der Schwimmhalle und die Pandemie, können nun Menschen jeden Alters wieder kostenlos Sportarten wie Drachenboot- und Kanufahren testen oder das Meerjungfrauenschwimmen von Profis erlernen.

Münchner Wassersportfestival, So., 23.10., 12-18 Uhr, Olympia-Schwimmhalle, Coubertinplatz 1