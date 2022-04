Wasserrohrbruch an der Bushaltestelle

An einer Bushaltestelle in der Denninger Straße ist es am frühen Dienstagmorgen zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Ein aufmerksamer Bürger bemerkte, dass es aus dem Gehweg sprudelte; er verständigte umgehend die Feuerwehr. Die sperrte die Bushaltestelle großräumig ab, weil wegen des massiven Austritts von Wasser und Sand Hohlräume unter der Oberfläche zu vermuten waren und deshalb Einsturzgefahr drohte. Mitarbeiter der Stadtwerke konnten den Wasseraustritt kurze Zeit später stoppen. Wie lange die Instandsetzungsarbeiten dauern, ist nicht bekannt.