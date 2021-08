Von Jakob Wetzel, München

Leitungswasser kommt hauptsächlich aus den Tälern der Mangfall und der Loisach; grundsätzlich habe aber auch das oberflächennahe Münchner Grundwasser eine gute Qualität, sagt Andreas Scholz. Er leitet im Münchner Wasserwirtschaftsamt den Fachbereich Grundwasser. Was das Grundwasser kennzeichne? Er sagt: etwas Kalk, etwas Magnesium. Das Wasserwirtschaftsamt ist unter anderem dafür zuständig, das Wasser von chemischen Stoffen rein zuhalten. Etwa von Nitraten, wie sie in der Landwirtschaft entstehen; das Problem gebe es in München aber so gut wie nicht, sagt Scholz. Das Amt wird auch dann gerufen, wenn bei einem Verkehrsunfall ein Dieseltank leck schlägt oder wie zuletzt auf dem Gelände der TU in Garching 5000 Liter Kerosin auslaufen. Auf der Münchner Schotterebene können Flüssigkeiten gut versickern; das sei eigentlich positiv, weil sich so gut neues Grundwasser bilden könne, sagt Scholz. Wenn Schadstoffe auslaufen, ist es ein Nachteil.

In der Stadt hat Scholz es immer wieder mit Industriechemikalien zu tun. In den Achtzigerjahren etwa hätten sie Halogenkohlenwasserstoffe aus dem Grundwasser lösen müssen, erzählt er. Diese Stoffe seien in der chemischen Reinigung zum Entfetten eingesetzt worden, seien aber krebserregend und könnten sogar durch Beton hindurch in den Boden gelangen. Viele Ämter hätten daraufhin das Grundwasser aufwendig fördern und reinigen müssen. Das habe sich vielerorts jahrelang hingezogen. Aktuell habe man es hauptsächlich mit sogenannten Polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) zu tun. Das sind Stoffe, die früher etwa in Löschschaum enthalten gewesen seien, erklärt Scholz. Sie lösen sich aber auch etwa von Beschichtungen von Jacken, von Teflonpfannen oder To-go-Kaffeebechern. Diese Stoffe würden sich im Grundwasser nicht abbauen und fänden sich inzwischen fast überall, auch in der Antarktis oder im Gebirge. Und in München. Gut entfernen könne man sie bislang nur, wenn die Konzentrationen an einem Ort sehr hoch sei.

Es gelte das Verursacherprinzip: Wer das Grundwasser verschmutze, müsse den Schaden beheben, sagt Scholz. Doch grundsätzlich liefen die Ämter hinterher. Die Industrie setze Stoffe ein, bevor sie wirklich durchgetestet seien. Danach stelle man fest, dass das Grundwasser leide. Und dann müssten die Ämter die Ursachen suchen. Zumindest bei PFAS könne aber jeder mithelfen - und etwa beim Einkaufen nach Produkten greifen, die diese Stoffe gar nicht erst enthalten. Zur Not müsse man nachfragen.