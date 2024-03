Das Jugendorchester der renommierten Waseda-Universität in Tokio begeistert unter der Leitung von Kiyotaka Teraoka zusammen mit japanischen Taiko-Trommlern in der Isarphilharmonie.

Von Klaus Kalchschmid

Noch in den Applaus zur Begrüßung hinein gab Kiyotaka Teraoka in der Isarphilharmonie seinem Waseda Symphony Orchestra, dem Jugendorchester der gleichnamigen Universität in Tokyo, den Einsatz für die herrlich aufschäumende Ouvertüre zu Leonard Bernsteins Musical-Operette "Candide". Und damit den Startschuss für eine herrlich vitale, ebenso melodiös wie rhythmisch zündende Musik. Danach war das Publikum schon in allerbester Laune. Die steigerte sich noch bei "Mono-Prism" für Taiko-Trommeln und Orchester von Maki Ishii.