Interview von Gerhard Fischer

Unternehmen geht es um Gewinn, klar. Einige Firmen machen sich auch Gedanken um die Umwelt und die Gesellschaft. Oliver Specht und Axel Nauert meinen, es sind noch zu wenige, die das tun. Deshalb veröffentlichten sie im Herbst 2020 das Buch "Planet Proofed. Wie Sie Ihr Unternehmen nachhaltig und erfolgreich in die Zukunft führen". Und sie gründeten das Netzwerk "Alpha mal anders". Alpha bedeutete Alphatiere - es ging um Alphatiere, die anders sind: offen für Veränderungen. Specht, 50, ist Unternehmensberater und Coach.

SZ: Herr Specht, Ihr Buch ist vor einem halben Jahr erschienen. Was ist seither passiert?

Oliver Specht: Nach der Veranstaltung in der TU München, bei der wir das Buch vorgestellt haben, und einem SZ-Artikel haben sich viele Interessenten aus unterschiedlichen Fachrichtungen gemeldet. Wir haben dann entschieden, aus der Initiative "Alpha mal anders" einen Verein zu gründen. Dort können wir viele verschiedene Fähigkeiten einbinden, die Arbeit demokratisch organisieren und so unsere Ziele am besten umsetzen. Ein neuer Name war schnell gefunden: "The Future Circle - rethinking the economy, healing planet earth". Mittlerweile sind wir zwölf Personen aus der Wirtschaft, unter ihnen ehemalige Geschäftsführer und Vorstände, dazu Führungskräfte-Coaches aus der Beratung und Wirtschaftswissenschaftler. Eine der Personen, die über den SZ-Artikel zu uns stieß, war die global tätige Wirtschaftsberaterin Margit Huber, die mittlerweile ein Vorstandsmitglied ist.

Im vergangenen September kündigten Sie an, in Zukunftssalons über Nachhaltigkeit in Firmen zu diskutieren. Im Dezember war eine erste Veranstaltung in der Seidlvilla geplant. Was ist daraus geworden?

Der Start des regelmäßigen Gesprächsformats in der Seidlvilla musste wegen Corona leider verschoben werden. Ich hoffe, wir können das im Mai nachholen. Ansonsten ist allen Mitgliedern wichtig, dass auch in der Pandemiezeit das Leben weitergeht, denn die Herausforderungen machen keine Pause. Sie müssen gelöst werden. Deshalb haben wir den Verein gegründet, haben digital, per Videokonferenz und per Slack kommuniziert und uns organisiert. Wir sind stolz darauf, dass wir das alles hinbekommen haben, ohne uns physisch zu treffen und persönlich kennenzulernen. Viele Ideen können wir derzeit nicht umsetzen, aber wir werden jede Woche kreativer, wenn es darum geht, wie wir Menschen und Unternehmen erreichen können.

Was ist konkret passiert, etwa in Bezug auf die Unternehmen?

Wir wollen Unternehmen erfolgreiche Beispiele für eine nachhaltige Unternehmensführung geben. Dazu haben wir die Nachhaltigkeitsberichte der Dax30- Unternehmen ausgewertet und erstmals die Wirkung auf Planet und Gesellschaft analysiert. Eine erste Bestandsaufnahme ist erfolgt und wir arbeiten gerade an einem Scoring der Unternehmen. Es zeigt, dass nur zwei Firmen eine positive Wirkung auf den Planeten und fünf eine positive Wirkung auf die Gesellschaft ausüben. Kein Unternehmen leistet jedoch bisher eine positiven Wirkung auf Planet und Gesellschaft. Da ist also noch viel Raum zum Handeln.

Was machen Sie sonst noch?

Wir fokussieren uns auf die Bildung eines Netzwerks von Unternehmen, die nachhaltiges Wirtschaften ernst nehmen wollen. Mit Veranstaltungen und Veröffentlichungen wollen wir eine Breitenwirkung erzielen und unsere Motivation nach außen tragen. Zudem arbeiten wir an einem Siegel für Unternehmen, die wirklich eine positive Wirkung auf Planet und Gesellschaft ausüben und dabei wirtschaftlich erfolgreich sind.

Wie geht es weiter?

Wir haben noch viele Ideen und erste Interessenten, die wir in den nächsten Wochen kennenlernen und einbinden. Sie sind willkommen, in unseren vier Arbeitsgruppen mitzumachen. Diese sind: Projekte/Coaching, Veranstaltungen, Siegel und Kommunikation/Veröffentlichungen. Unsere Vision ist eine internationale Veranstaltung in zwei bis drei Jahren: ein neues Davos in Afrika zum Thema "Zukunft gestalten durch einen positiven Impact auf Planet und Gesellschaft - Einladung zum mitmachen!"