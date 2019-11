Der Moment am Flughafen - Omar Ishak sagt, das kann man nicht beschreiben. Das Gefühl, seine Familie wiederzusehen, nach vier Jahren Ungewissheit.

2015 hat Omar Ishak, 40, seine Frau und seine Kinder zum letzten Mal gesehen, zu Hause in Syrien, wo der Bürgerkrieg tobte und ganze Familien einfach so verschwanden. Geh, wenn Gott es so will, sagte seine Frau damals. Ishak flüchtete über das Meer in einem völlig überfüllten Schlauchboot, fuhr in Bussen ohne Licht über Grenzwege. Im Dezember 2015 erreichte er Rosenheim und kam in eine Flüchtlingsunterkunft. Von da an skypte er regelmäßig mit seiner Familie, schrieb Whatsapp-Nachrichten mit seiner Tochter Lin, 6 Jahre. Sein Sohn Faroq ist vier. Sie kennen sich nicht, Vater und Sohn.

Omar Ishak kämpfte um den Familiennachzug, doch das Auswärtige Amt lehnte den Visumsantrag ab. Er könne den Lebensunterhalt nicht gewährleisten, die Integration sei nicht gesichert. Ishak lernte Deutsch und begann eine Ausbildung zum Busfahrer. Er zählte die Fahrstunden bis zur Prüfung, bis er hatte, was ihm fehlte: eine Perspektive für sich und seine Familie.

"Vielleicht kommen sie ja", sagte er im Sommer dieses Jahres. Da war er gerade fertig mit der Busfahrerprüfung. Unter seinem Bett sammelte er Spielsachen für seine Kinder in einer Papiertüte. Und tatsächlich: Das Auswärtige Amt erteilte seiner Frau und seinen beiden Kindern vor wenigen Wochen ein Visum.

Dann waren sie plötzlich da: Am 29. Oktober landete Ishaks Familie in Frankfurt. "Meine Frau hat zuerst in die falsche Richtung geschaut, aber meine Tochter kam sofort auf mich zu gerannt", sagt Omar Ishak. "Und sie hat zu Faroq gesagt, das ist Papa." Zu viert bewohnen sie jetzt zwei Einzelzimmer in einer Unterkunft in Moosach. Eins ist das Spielzimmer, im anderen schlafen sie gemeinsam. "Ich will nicht, dass meine Kinder alleine schlafen", sagt Ishak. Er strich die Wände, putzte die Fenster, kaufte einen Teppich, einen bunten. Jetzt beginnt das Leben als Familie, das sie mal hatten und das jetzt so anders sein wird. Lin muss in eine neue Schule, Ishaks Frau sucht Arbeit. Und Omar Ishak fährt mit dem Bus durch München, Linie 170. Er zählt jetzt keine Fahrstunden mehr.