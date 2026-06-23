Es sind Gegenstände zu sehen, von denen man im ersten Moment durchaus vermuten könnte: So etwas kann man doch gar nicht in einem Wagen vergessen. Kann man doch. Der Fahrdienst Uber hat von März 2025 bis März 2026 ausgewertet, was Gäste liegen lassen. Es waren im gemessenen Zeitraum mehr als 4500 Objekte allein in München. Die Erkenntnis etwa bei einem Gespräch mit Maja Ruhbach, Sprecherin von Uber in Deutschland: München ist nicht mehr die Stadt mit den vergesslichsten Gästen.