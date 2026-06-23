Zum Hauptinhalt springen

MobilitätWas Uber-Fahrgäste alles zurücklassen

Lesezeit: 2 Min.

Es gibt praktisch nichts, was Passagiere nicht im Auto vergessen.
Es gibt praktisch nichts, was Passagiere nicht im Auto vergessen. Imago, Collage: SZ

Die erstaunlichsten Funde des Fahrdienstes, der Wiesn-Effekt in München und welche Städte aktuell im deutschen Vergesslichkeit-Ranking führen.

Interview von Philipp Crone

SZ bei Google bevorzugen

Es sind Gegenstände zu sehen, von denen man im ersten Moment durchaus vermuten könnte: So etwas kann man doch gar nicht in einem Wagen vergessen. Kann man doch. Der Fahrdienst Uber hat von März 2025 bis März 2026  ausgewertet, was Gäste liegen lassen. Es waren im gemessenen Zeitraum mehr als 4500 Objekte allein in München. Die Erkenntnis etwa bei einem Gespräch mit Maja Ruhbach, Sprecherin von Uber in Deutschland: München ist nicht mehr die Stadt mit den vergesslichsten Gästen.

Zur SZ-Startseite

Uber
:Kann man bald im Robotaxi durch München fahren?

Erneut kündigen große internationale Firmen an, in Deutschland autonome Fahrzeuge auf die Straßen zu bringen. Autohersteller spielen dabei keine Rolle.

Von Christina Kunkel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite