19. Mai 2019, 17:51 Uhr München heute Was München mit der EU zu tun hat / Tausende demonstrieren auf Odeonsplatz

Am 26. Mai ist Europawahl. In einer Serie ist die SZ der Frage nachgegangen, was die EU für München bedeutet.

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Kassian Stroh

Gut 600 Kilometer ist Brüssel von München entfernt. Im übertragenen Sinn ist die Hauptstadt der EU aber alles andere als fern. Nicht nur weil EU-Kommission und Europaparlament an der Isar Vertretungen unterhalten, wo sie für ihre Arbeit werben. Nein, die Europäische Union beeinflusst das Leben von uns allen jeden Tag - umso mehr in München, dieser so international geprägten Stadt. Fast jeder dritte ihrer Einwohner ist ein Ausländer, die meisten von ihnen kommen aus der EU; und von den deutschen Münchnern hat jeder vierte einen Migrationshintergrund.

Vor der Europawahl am kommenden Sonntag hat sich die Lokalredaktion der SZ auf die Suche gemacht nach der Bedeutung Europas für München. Was denken Münchner Azubis darüber, was die Bulgaren, die auf der Straße leben? Wie sieht es an mehrsprachigen Schulen aus, und wie in der Welt der Diplomaten? Und wo profitiert München von der EU? Die gesammelten Antworten finden Sie in diesem Überblick - und so viel sei verraten: Es kommen auch eine App zum Beckenbodentraining und ein slowenisches Bienenvolk darin vor. Sowie eine Reihe von Münchnern, die für das Europaparlament kandidieren , mit ganz unterschiedlichen Erfolgsaussichten.

Meine Kollegen Heiner Effern und Dominik Hutter stellen Sie Ihnen vor. Und falls Sie noch nicht wissen, welche Partei Sie wählen sollen: In der kommenden Woche veranstalten fast alle noch eine große Abschlusskundgebung in München. Am Montag SPD und Linke, am Dienstag die FDP, am Donnerstag die Grünen und am Freitag CDU und CSU.

DER TAG IN MÜNCHEN

Europa: Eine Idee und viele Anhänger Tausende Menschen demonstrieren eine Woche vor der Wahl für ein tolerantes, offenes und vielfältiges Europa. Vor allem der Tod von Flüchtlingen im Mittelmeer und der Rechtsruck treiben die Teilnehmer auf die Straße. Zum Artikel

Nachbarn wehren sich gegen Kameraüberwachung Das Amtsgericht München hat einem Wohnungseigentümer die Videoüberwachung untersagt. Anwohner dürfen auf Gemeinschaftsflächen nicht gefilmt werden. Zum Artikel

München bekommt mehr Platz für mehr Schüler Die Stadt wächst und auch in den Schulen wird der Platz knapp. Zwei Schulbauprogramme hat die Stadt bereits - nun stellt das Bildungsreferat die dritte Auflage vor. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

Nick Mulvey | 20.05. Kranhalle Das stille Charisma und die Stimme des Songwriter - warm, melodisch, nuanciert - würden schon reichen, um ein Publikum zu finden und zu verführen.

Tickets gewinnen: Fúria | 21.05. Muffathalle Die Favela prägt die Choreografien von Lia Rodrigues - und sie stellt Fragen um die Bedeutung von Tanz: "Wie können wir Formen finden, weiterzumachen und zu handeln?"

Drei Tage in Quiberon | 20.05. Rio Filmpalast Der Film zeigt Romy Schneider ein Jahr vor ihrem Tod im Kuraufenthalt in Quiberon, wo sie ihr letztes großes Interview gab. Regisseurin Emily Atef ist bei dieser Vorstellung anwesend.

