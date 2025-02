Als Underdog in den Wettbewerb der Berlinale

Von Josef Grübl

Auf Bärenjagd gehen kann man heute fast nirgendwo mehr, nur in einigen Regionen Kanadas, Kroatiens oder Russlands. Hierzulande ist sie verboten, Ausnahmen gibt es nur bei bayerischen Problembären oder in Berlin: Dort beginnen am 13. Februar die Internationalen Filmfestspiele, dort werden Goldene und Silberne Bären für die besten filmischen Leistungen vergeben. Jagdfieber sollte man auch hier mitbringen, denn der Kampf um die Einladungen ist hart – und für die meisten Aspiranten aussichtslos.