Die Münchner Kinos haben sicher nichts dagegen: Viele von ihnen haben Bakers bittersüße Sexarbeiterinnen-Komödie Anora nach ihrem Oscar-Triumph wieder ins Programm genommen, der Film läuft unter anderem im Cinema, City, Neuen Rottmann oder Mathäser. Weiterhin auf den Spielplänen stehen das dreifach Oscar-prämierte Monumentaldrama The Brutalist (zu sehen unter anderem im ABC oder Monopol) oder das mit zwei Oscars ausgezeichnete Trans-Musical-Drama Emilia Pérez (Maxim oder Breitwand Gauting). Immerhin noch einen Oscar ergattern konnte Edward Bergers Vatikan-Thriller Konklave, er gewann für das beste adaptierte Drehbuch – und ist unter anderem im Rio, Royal und Arri zu sehen.

Neu angelaufen ist der Animationsfilm Flow, der von einer Katze erzählt, die gemeinsam mit anderen Tieren ums Überleben im Wasser kämpft. Der Film des lettischen Regisseurs Gints Zilbalodis sorgte bei den Oscars für eine kleine Sensation, als er hochkarätige Hollywood-Konkurrenten wie „Alles steht Kopf 2“ oder „Der wilde Roboter“ ausstach und den Oscar für den besten Animationsfilm gewann. „Flow“ läuft unter anderem im Mathäser oder den Museum-Lichtspielen, in Gauting, Freising oder Fürstenfeldbruck.

Neben all den Oscar-Filmen gibt es in den Münchner Kinos auch einige Premieren und Publikumsgespräche: Am 10. März etwa ist Mala Emde zu Gast im City-Kino, dort stellt die Schauspielerin den bei der Berlinale gefeierten Konzertveranstalterinnen-Film Köln 75 vor. Ein Konzertfilm steht auch am 8. März auf dem Spielplan des Leopold Kinos: The Art of Destruction porträtiert die deutsche Thrash-Metal-Band Destruction, nach der Vorstellung soll es ein Filmgespräch mit den Bandmitgliedern geben. Auch im Monopol Kino hat sich Besuch angesagt: Am 12. März wird der Dokumentarfilm Tracing Light gezeigt, darin geht es um Physiker und Künstlerinnen, die sich mit dem Naturphänomen Licht beschäftigen. Im Anschluss ist ein Gespräch mit dem Regisseur Thomas Riedelsheimer geplant.

Das Theatiner Kino begrüßt am 15. März die französische Regisseurin Céline Devaux: Sie bringt einen Kurzfilm und ihre romantische Komödie Tout le monde aime Jeanne – Jeder liebt Jeanne mit. Im Werkstattkino stellt am 11. März Josef Pröll seinen Dokumentarfilm Anna, ich hab’ Angst um dich aus dem Jahr 2002 vor: Darin geht es um seine eigene Mutter, die Widerstand gegen die Nationalsozialisten erhob und ins Konzentrationslager Moringen kam. Und noch ein Regiebesuch: Der vielfach ausgezeichnete Benjamin Heisenberg hat nach zehnjähriger Pause wieder Regie geführt, er stellt am 15. März seinen bei der Berlinale uraufgeführten Kinderfilm Der Prank im Rio Filmpalast vor.