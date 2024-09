So tot war die Münchner Kabarett -Landschaft noch selten wie in diesem Sommer. Seit Ende Juli war alles dicht, erst seit gut einer Woche fährt der Betrieb wieder hoch, auch wieder mit diversen Premieren.

Im Lustspielhaus darf zunächst der Tiroler und Wiener Wahlmünchner Ludwig Müller seinen stets lustigen Hang zu Dialekten, Sprachspielen, Schüttelreimen und Szenischem im neuen Programm „A Ruah Is“ ausleben (23. September). Ihm folgt die Senkrechtstarter-Preisträgerin des Bayerischen Kabarettpreises von 2023, Theresa Reichl. Wer es immer noch nicht weiß: Die sitzt zwischen allen Kabarett- und Comedy-Stühlen, bloggt, ist queer – und sehr, sehr witzig (29. September). Auch der Berliner Frank Lüdecke hat etwas Neues am Start, und das in München wie gewohnt im Lustspielhaus. Am 12. kommt der wie nur noch wenige die Politik Sezierende mit der doppeldeutigen Aufforderung „Träumt weiter!“

Der heißeste Tag der kommenden Kabarett-Wochen ist der 4. Oktober. Im Lustspielhaus stellt Django Asül, von dem man Frisches lange nur noch in seinen Jahresrückblicken gehört hat, sein neues Programm „Am Ende vorn“ vor (er spielt es auch noch am Tag danach). Im Schlachthof hat gleichzeitig Franziska Wanninger Premiere: In „Wenn du wen brauchst, ruf mich nicht an“ verwandelt die Simbacherin wie gewohnt widrige Umstände in komische Geschichten. Diesmal gibt die im Aszendenten „ein Wunschkind warst du nicht“ Geborene offen zu, dass ihre Ratschläge öfter mal nach hinten losgehen. Zum Beispiel sind alle Paare, bei denen sie Trauzeugin war, längst wieder geschieden.

Am selben Tag erscheint aber auch noch das neue Album „Alles gut“ des grandiosen österreichischen Liedermacher-Duos Christoph & Lollo, das man sich also auch schon besorgen und reinziehen könnte. Schon bevor die beiden ehemaligen Skispringerlied-Weltmeister es am 15. Oktober im Vereinsheim präsentieren. Was auch schon wieder symptomatisch ist. Wenn es nach musikalischer, sprachlicher wie humoristischer Qualität ginge, müssten die beiden in der Olympiahalle spielen. Andererseits ist es im Vereinsheim natürlich viel schöner.

Gut aufgehoben ist dort jedenfalls Falk Pyrczek mit seinem ersten Soloprogramm „Immer zu viel“. Um die Titelzeile dreht sich alles: Egal ob im Umgang mit seiner Familie, seiner Freundin, seinen Freunden, der Arbeit – immer ist es zu viel, und Falk lässt Leute sprachlos zurück. Hoffentlich das Publikum vor Spaß (1. Oktober).

Und dann steigt dort noch eine besondere CD-Präsentation. „Die Kühnemann“, also die Filmemacherin, Moderatorin, Bloggerin, vor allem aber Singer/Songwriterin Michaila Kühnemann, hat nach 26 Jahren ihr zweites Solo-Album veröffentlicht. „Sowas können sich normalerweise nur Musiker*innen leisten, die mindestens einen Hit geschrieben haben“, sagt sie selbst. „Bei mir war es eher ein Versehen. Viel zu lang lagen die Songs in der Schublade, wurden zu selten oder mit der falschen Band gespielt.“ Glücklicherweise hat die Corona-Zeit Kühnemann wieder an ihre ungehobenen Schätze erinnert. Zusammen mit Gerhard Hofstetter am Bass und Volker Giesek am Klavier wird es einen freilich nicht nur lustigen Abend geben (20. Oktober).