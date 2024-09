Der Münchner Schauspieler Frangiskos Kakoulakis hat einer Figur in „Was ist schon normal?“ seine deutsche Stimme geliehen – ein wegweisendes Projekt für eine inklusive Filmbranche.

Von Anna Steinbauer

In der Dusche des Ferienlagers wird Paulo entlarvt. „Du bist nicht behindert, ich glaub dir kein Wort“, konfrontiert Arnaud ihn beim abendlichen Reinigungsritual. Niemand kann Arnaud etwas vormachen. Sofort hat er gemerkt, was mit dem Juwelendieb los ist, der auf der Flucht in einer Gruppe von Menschen mit Behinderung untergetaucht ist und sich nun für den fehlenden Mitreisenden Sylvain ausgibt. Derart bloßgestellt, lässt sich der Dieb auf einen Deal ein: Arnaud bewahrt Stillschweigen über dessen tatsächliche Identität, wenn Paulo ihm dabei hilft, ein Geschenk für seine Angebetete Marie zu beschaffen.