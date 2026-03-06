Wer eine „Weiler Primus“, die legendäre LZ-Mechanikerdrehbank, erleben will, der muss ins Deutsche Museum gehen. Oder ins Münchner Westend, zu dem Trompetenbauer Holger Mack. Seit Jahrzehnten arbeitet er an diesem deutschen Wirtschaftswundergerät, Baujahr 1970. Mack ist fünf Jahre älter und selbst eine Legende. Denn seit zwei Jahren macht er etwas, was selbst in Trompeterkreisen als nerdig gelten muss, aber unverzichtbar ist für die ganze Zunft: Mack, das macht ihn zum Singulär, bearbeitet, tuned und designt Trompetenmundstücke. „Man braucht das, was ich mache, nicht zwingend“, sagt er. Seine Kundschaft besteht dennoch aus den berühmtesten Trompetern von New York bis Sydney: „Es gibt keinen, der nicht kommt.“ Aha.
Holger Mack, ein Meister der Mundstückmacher, über Kiekser in einem Hochrisikogewerbe, den Ton, an dem ein echter Könner zu erkennen ist, und die Frage, warum man dem weltweit besten Trompeter kaum zuhören kann.
Von Reinhard Brembeck
