7. März 2019, 18:49 Uhr Warmer Ton, klare Haltung Die Theater-Eminenz

Schauspieler Walter Hess, seit einer Ewigkeit an den Kammerspielen, wird 80 Jahre alt

Von Christiane Lutz

Was die meisten Menschen an ihrem 80. Geburtstag tun: Kuchen essen. Sich von den Kindern und Kindeskindern tätscheln lassen. Vielleicht kopfschüttelnd in den Spiegel schauen und über das Leben staunen. Was Walter Hess an seinem 80. Geburtstag tut: Er steht auf der Bühne, singt dort am fiktiven tiefsten Punkt des Bodensees deutsche Volksweisen und tanzt zu dröhnender Musik aus uralten Elektroorgeln. An seinem Geburtstag will er spielen, und zwar Christoph Marthalers Inszenierung "Tiefer Schweb". Vielleicht muss man gar nicht sehr viel mehr über Hess wissen, um sich vorstellen zu können, welche Art Schauspieler er ist.

Walter Hess ist seit 2002 im Ensemble der Kammerspiele, in Theaterzeitrechnung ist das eine kleine Ewigkeit. Er hat unter den Intendanten Frank Baumbauer gespielt, Johan Simons und nun Matthias Lilienthal. Er war in viel beachteten Inszenierungen dabei wie Andreas Kriegenburgs "Der Prozess", Stefan Puchers "Der Sturm" oder Susanne Kennedys "Warum läuft Herr R. Amok?" Hess kann auf der Bühne einerseits der perfekte Erfüllungsgehilfe der Visionen seiner Regisseurinnen und Regisseure sein. Aber er ist einer, der seinen ganz eigenen, ruhigen, warmen Ton und eine klare Haltung mit auf die Bühne bringt.

Das liegt sicher auch daran, dass Walter Hess schon wirklich lang im Geschäft ist und vermutlich alles am Theater erlebt hat. Er wurde 1939 in Luzern geboren und begann seine Schauspielkarriere nicht am tiefsten Punkt, sondern am Ufer des Bodensees, im Stadttheater Konstanz, wo er von 1963 bis 1968 engagiert war. Er spielte am Theater Basel, am Luzerner Theater und am Schauspielhaus Zürich, bevor es ihn nach Deutschland zog, nach Bonn, Hannover, schließlich nach München. Filme drehte er hin und wieder, er war in "Sophie Scholl" oder "Kirschblüten" zu sehen. Die Liebe zum Theater aber war immer größer.

Das Erstaunliche an Walter Hess ist, dass er es schafft, auch den absurdesten Bühnensituationen Würde und so etwas wie Grazie abzuringen und nicht in Inszenierungen unterzugehen, die vordergründig nicht zu ihm passen. Beeindruckend häufig zeigte er das in den vergangenen Jahren unter Lilienthal: In "Der Fall Meursault" guckt er nur mit dem Kopf aus dem Bühnenboden, lässt sich in "Hamlet" mit eimerweise Kunstblut übergießen, dass er nach Luft schnappen muss, verschwindet gänzlich hinter einem gigantischen Ganzkörperkostüm in "Die Selbstmord-Schwestern". Manche Zuschauer glauben, deshalb Mitgefühl mit Hess empfinden zu müssen, doch sein Auftreten verbietet das. Er ist zu etwas wie einer Theater-Eminenz geworden, die über den Dingen steht. Eigentlich Vertreter des konventionellen Sprechtheaters, hat sich Hess öffentlich immer zu Lilienthals Theater bekannt, in dem viele Arten von Spiel ausprobiert werden. Er lässt sich ein - und das mit großer Gelassenheit.

Schön zu sehen ist das in dem Tanzstück "Morning in Byzantium" von Trajal Harrell. Da blickt Walter Hess' Figur auf ihr Leben zurück, trägt poetische Texte vor über die Liebe, die Vergänglichkeit. Doch bevor einen das zu sehr rühren kann, da tanzt er schon ausgelassen über die Bühne, die Arme hoch gerissen, das bunte Kostüm flatternd.