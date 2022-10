Von Karl-Heinz Peffekoven

So wie man sagt: zwei Juristen, drei Meinungen - so geht es, kulinarisch gesehen, auch mit Perus Nationalgericht Lomo saltado. Das bedeutet nicht, wie Peffekoven einst aus unerfindlichen Gründen annahm, gesalzenes Schaf, sondern ungefähr "springender Rinderrücken", ein Hinweis auf die Zubereitungsart: Rindfleischstücke vom Rücken werden sehr schnell und sehr heiß angebraten, der geübte Koch lässt sie dabei springen, also aus der Pfanne etwas in die Luft wirbeln. Soweit besteht Konsens. Aber nun: Lomo saltado wird zubereitet mit Tomaten, Chili, Koriander, Reis, Kartoffeln, Amarillo-Sauce, Zwiebeln und ...

Spätestens hier beginnen Peruaner eine leidenschaftliche Diskussion, und nicht anders verhielt es sich mit Peffekovens peru-affiner Tischrunde im Wari-Ke. Zwei Tester bemängelten die für ihren Gaumen zu reichliche Verwendung von Soja-Sauce, Peffekoven selbst fand diese Variante raffiniert und wohlschmeckend, das Fleisch war sehr zart, wie es sich gehört, und die Sauce von angenehmer, aber nicht dominanter Schärfe. Gewiss weiß der Chefe hier, was er tut: Die Familie stammt aus Ayacucho im Süden Perus.

Peru, gelegen zwischen Pazifik und Anden, ist ein traditionsreiches und wunderbares, wenn auch von mancherlei Problemen geplagtes Land; unabhängig davon hat sich dort eine der besten Küchen Lateinamerikas etabliert, wenn nicht weltweit, deren Ruf sich neuerdings auch in Deutschland herumspricht. Sie ist ein genialischer Mix aus vielen Einflüssen, unter anderem indigenen, spanischen, japanischen (wegen der vielen einst dorthin ausgewanderten Japaner). Zu den Münchner Peruanern gehört das Wari-ke an der Nymphenburger Straße mit dem hübschen Gastgarten nach vorn, wo nur aufheulende Motorräder gelegentlich den Genuss stören. Innen ist es sehr behaglich, der Service sehr freundlich und aufmerksam, die Tische stehen nicht zu eng (sonst in München inzwischen eine Unsitte), weshalb man sich gut zu zweit oder in der Runde unterhalten kann, ohne wie anderswo mit anhören zu müssen, wie der Herr am Nebentisch die Begleiterin mit seinen Heldentaten aus dem Sales Management langweilt.

Detailansicht öffnen In dieser behaglichen Atmosphäre kann man sich gut unterhalten. (Foto: Stephan Rumpf)

Das Fazit vorweg: Das Wari-ke bietet peruanische Küche auf sehr hohem Niveau, kein einziges Gericht enttäuschte die Tester. Das beginnt bei den Vorspeisen und natürlich mit einem weiteren Klassiker, dem Ceviche: rohe Fischfilets eingelegt in Limettensaft, mit Zwiebeln, Koriander und Chili (15,50 Euro), wahlweise ergänzt mit Meeresfrüchten und roten Zwiebeln (17,50 Euro) oder als verfeinerte Variante mit Tintenfisch (18,50 Euro). Man sieht an den Preisen: Der Besuch ist kein ganz billiges Vergnügen. Aber es lohnt definitiv.

Erfreulicherweise hat das Wari-ke, was Peffekovens Freund aus Lima begeisterte, neben kulinarischen Flaggschiffen wie Ceviche und Lomo saltado auch eine große Auswahl an authentischen Alltagsgerichten Perus. Hervorzuheben waren etwa Aji de Gallina, zarte Streifen von Hähnchenbrust mit Reis und gebratenen Kartoffelscheiben, dazu eine pikante dicke Chilisauce (17,50 Euro). Peffekoven probierte mit großer Freude Seco de Res, Rindfleischeintopf in einer Sauce aus Koriander und Chili, weißen Speckbohnen, dazu Reis und Zwiebelschnitten (22,50 Euro). Das Fleisch war schön mürbe, die Speckbohnen würzig und sehr, wirklich sehr herzhaft.

Und nun wird es ernst. Zu den beliebtesten Gerichten in Limas Schnellküchen gehören Rinderherzspieße. Sie gibt es auch hier. Das ist nichts für Schattenparker, wie ein Freund Peffekovens gern bemerkt, wenn die Lage kritisch wird. Mariniert, dann kross gebraten und mit Zwiebeln gereicht - für alle, die Rinderherz mögen, ist es das Größte (17,50 Euro). Peffekoven kann dem Koch zumindest den Respekt nicht verweigern: nicht so sein Ding, aber gar nicht übel.

Detailansicht öffnen Ordentlich, aber teuer: das Weinangebot. (Foto: Stephan Rumpf)

Leichter mit hiesigen Gewohnheiten verträgt sich Arroz Chaufa de Pollo, nach asiatischer Art gebratener Reis mit Hähnchenstücken (18,50 Euro). Peffekoven erinnerte sich an eine lange und kurvenreiche Busfahrt im Bergregenwald Perus, als unentwegt ein Schlager trällerte: "Tu comiste todo ma chaufa ..." - "Du hast all meinen Reis aufgegessen ..." Kann hier auch passieren, wenn man kein Auge auf die Co-Tester hat.

Ein eigenes Wort zu den Getränken, bitte: Die Weine sind ordentlich, aber teuer, wie in München freilich inzwischen üblich. Gehen wir lieber zurück zu den peruanischen Sitten: Nicht minder heiß als das Rezept des Lomo saltado wird jenes des Pisco Sour debattiert, weshalb es hier gleich fünf Varianten gibt. Der klassische Cocktail ist schwer nachzuahmen. Er besteht aus Pisco, einem scharfen, nach der gleichnamigen Stadt in Peru benannten Traubenschnaps, dazu werden Limettensaft, Zuckersirup und Eiweiß in einen Shaker gemixt und beigefügt, je nach Kunst des Barmanns oder der Barfrau auch noch geheime Zutaten, die niemals, niemals jemandem verraten werden. Im Wari-ke gibt es gleich fünf Varianten des Pisco Sour (je 10,50 Euro), darunter einen Pisco Sour Amazonas, mit Maracuja und Rocoto, einer scharfen Chili. Das ist harter Stoff, Freunde.

Allen Fünfen ist etwas gemeinsam: Sie haben es in sich. Peffekoven rät daher dringend davon ab, mehrere nacheinander zu probieren, gut möglich, dass die Küchenkünste anschließend nicht mehr die gebotene Fokussierung des Gastes erleben würden, und das wäre doch schade. Besser: einfach wiederkommen und dann den nächsten Pisco Sour kosten. Es wird eine Freude sein. Übrigens: Wari-ke stamme aus der Inka-Sprache, so die Betreiber, und bedeute: "Ein geheimer Treffpunkt, wo man besonders lecker essen kann."

Wari-Ke, Nymphenburger Straße 117, Tel: 173 3568386, www.wari-ke-restaurant.de, Öffnungszeiten: Di bis Sa 17 bis 24 Uhr, So 13 bis 24 Uhr

