23. August 2018, 19:12 Uhr München heute

Schwierige Namen haben die Wanzen: eine "Carpocoris Purpureipennis"- Larve (l.) und eine "Coreus Marginatus"- Larve (M.) mit zwei Grassamen in einem Glas.

Von Sara Maria Behbehani

Es gibt Dinge, die will man im Nachhinein irgendwie doch lieber nicht wissen. Nur manchmal kann man sich diesem Wissen einfach nicht rechtzeitig genug entziehen. Und auf einmal fängt es einen an vor etwas zu grausen, wovon man zuvor gar nicht wusste, dass es existiert.

"Mordwanze", "Grüne Stinkwanze" oder "Fleckige Porenwanze" sind wohl so Exemplare, von denen man lieber völlig unbehelligt bleiben würde. Doch sie gehören zu den 400 verschiedenen Wanzenarten, die in München leben. Und natürlich ist auch die Bettwanze unter ihnen vertreten. Wollten Sie das jetzt wissen oder sehen Sie diese kleinen Tierchen schon vor sich kriechen und krabbeln?

Aber eigentlich gibt es gar keinen Grund, sich vor den Wanzen zu grausen. "Die vielen räuberischen Arten machen sich über Schädlinge wie Spinnmilben, Blattläuse oder andere Insekten und deren Larven her, die Nutzpflanzen befallen", schreibt mein Kollege Bernhard Hiergeist. Überaus nützlich also. Das Bett muss man ja nicht gleich mit ihnen teilen.

Das Wetter: Überwiegend wolkig bei zum Teil kräftigen Regengüssen und Gewittern. Temperaturen bis 24 Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

25-Jähriger soll eigene Mutter erwürgt haben Die Staatsanwaltschaft wirft David S. vor, die Frau im Streit über ihre Alkoholsucht getötet zu haben. Er sagt vor Gericht, dass er ihr habe helfen wollen. Zum Artikel

Angeblich beim Pornoschauen gefilmt: Erpressungen nehmen zu Per Mail werden die Opfer aufgefordert, einen Geldbetrag zu zahlen, damit die Aufnahmen nicht weiterverbreitet werden. Die Polizei berichtet von etwa 20 Fällen pro Tag, die Dunkelziffer dürfte höher sein. Zum Artikel

Analog guckt bald in die Röhre Die größten Kabelanbieter in München stellen am 4. September die TV-Übertragungstechnik komplett auf digital um. Tausende Haushalte müssen noch umrüsten. Zum Artikel

Protest gegen das Sterben im Mittelmeer Die Aktionsgruppe Seebrücke geht gegen die "Politik der Abschreckung und Ausgrenzung" auf die Straße. Zur Kundgebung am Samstag werden 1500 Teilnehmer erwartet. Zum Artikel

WÄHRENDDESSEN IN...

Bernsroth: "Im Hanf liegt aber die Zukunft" Ein Bauer aus Oberfranken bewirtschaftet ein Cannabisfeld zum Selbstpflücken. Der Kampf mit den Behörden darum geht allerdings an seine Substanz. Zum Interview

