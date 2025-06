Mit einer angemessenen Portion Zurückhaltung hat München vergangenes Wochenende den Sommeranfang zelebriert. Nicht den kalendarischen, sondern den gefühlten: mit Temperaturen nahe der 30-Grad-Marke, als Gastgeber des Champions-League-Finales und mit Sonnenbaden an der Isar und im Englischen Garten.

Zurückhaltend, weil Regenschauer dieser Tage noch zur Vorsicht mahnen. Gleichzeitig stimmt der Blick in den Veranstaltungskalender sommerlich-optimistisch: Die Festival- und Open-Air-Saison nimmt Fahrt auf – an diesem Wochenende in gleich zwei der schönsten Freiluftlocations der Stadt: beim Wannda Circus und im Bahnwärter Thiel.

Auftakt ist am Samstag in Freimann, wo sich ab mittags wieder Akrobaten und DJs um und unter einem bunten Zirkuszelt tummeln. Nach dem diesjährigen Auftakt im Mai geht die Veranstaltungsreihe nun in die zweite Runde. Für feinsten Festivalsound sorgt dabei ein Line-up aus 16 DJ-Acts, Artists aus Berlin und München.

Mit gleich vier DJs besonders gut vertreten ist das Münchner Label Synthx Records. Seit bald zwei Jahren mischt es im hiesigen Nachtleben mit und schickt beim Wannda Circus 9LALEY, Praun, Trancient und vaneska in die Manege, wo die Artists sämtliche Spielweisen des Trance-Genres präsentieren.

Mit dem Festivalbändchen zur After-Party

Der Day-Rave endet nach Mitternacht, längst aber nicht die Show: Zur späten Stunde zieht der Zirkus weiter in den Bahnwärter Thiel. Gäste mit Festivalbändchen skippen die Abendkasse und lassen sich im Inneren von fünf weiteren Acts empfangen.

Es legen auf: das DJ-Duo Calypsis und Till Antonio aus Berlin; ebenso wie die in München längst bekannten Artists Carl Sturm vom Kollektiv Bushbash, Natanael Megersa, Resident im Bahnwärter, und Helene Reiner, Moderatorin und Produzentin. Musikalisch dann wohl vor allem Melodic Techno mit mal sphärischem, groovy oder düsterem Sound.

Übrigens, das Crossover aus Wannda Circus und Bahnwärter Thiel kommt auch deshalb zustande, weil es nicht nur in der Ausrichtung der Venues, sondern folglich auch hinter den Kulissen Überschneidungen gibt: In beiden Fällen war Subkultur-Großmeister Daniel Hahn an der Gründung beteiligt. 2012 beim Kulturverein, der das Zirkusspektakel verantwortet, und später im Bahnwärter Thiel.

Propeller und Schabernack

Dort geht, dem Pfingstfest sei Dank, die Party auch am Sonntag weiter. Ab Nachmittag legen die Münchner Kollektive Isarbass und Propeller Liebes Allianz 3000 im Innen- und Außenbereich auf: Isarbass kennen die Münchner Raver schon seit vielen Jahren, während sich die vergleichsweise unbekanntere Gruppe mit dem aufgeweckten Namen erst in den Endzügen der Corona-Pandemie gegründet hat.

Zuletzt veranstaltete die Gruppe Parkplatz- und Frühstücksraves, wirkte auch an den vergangene zwei Krachparaden mit. Dort dürfte sie den Besucherinnen und Besuchern in Erinnerung geblieben sein. Wenn nicht wegen musikalischen Schabernacks, dann aufgrund des übergroßen Propellers auf dem Kollektiv-Wagen.

Wannda Circus Open Air, Samstag, 7. Juni, ab 12 Uhr, Völckerstraße 5 – mit After Party im Bahnwärter Thiel, ab 22 Uhr, Tumblingerstraße 45; Isarbass & Propeller Liebes Allianz 3000, Sonntag, 8. Juni, ab 14 Uhr, im Bahnwärter Thiel