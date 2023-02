Interview von Bernhard Blöchl

Es hat nicht viel gefehlt und Sonja Heiss hätte ihre eigene Premiere auf der Berlinale verpasst. Zwei Wochen war sie neulich auf Lanzarote gewesen, und dann kam Calima, der Wüstensturm. "Da hab ich ein bisschen Panik bekommen, nicht nach Hause zu kommen", erzählt die Filmemacherin zu Beginn des Gesprächs. Letztlich ist aber alles gut gegangen, und der Rote Teppich in ihrer Wahl-Heimat gehörte ihr. Verdientermaßen, kann man sagen. Fünf Jahre lang hat sie sich intensiv mit "Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war" beschäftigt, "ein großes Projekt", wie sie sagt. Die erste Kino-Adaption aus dem Bestseller-Zyklus von Joachim Meyerhoff hat Heiss, die 1976 in München geboren wurde und hier an der Filmhochschule studiert hat, viel abverlangt (Kinostart am 23. Februar). In dem Buch schreibt Meyerhoff detailverliebt und pointiert über seine Kindheit und Jugend, die er auf einem Psychiatriegelände in Schleswig verbracht hat. Sein Vater war dort Direktor gewesen. Welche Hürden es bei der filmischen Umsetzung gab und warum die schreibende Regisseurin glücklich ist über das Ergebnis, sich nun aber wieder auf die Arbeit an ihrem neuen Roman freut, erzählt sie im Interview, das via Zoom stattfand.

SZ: Frau Heiss, wie wurden Sie auf den Roman von Joachim Meyerhoff aufmerksam?

Sonja Heiss: Hans Löw, mit dem ich meinen Film "Hedi Schneider steckt fest" gedreht habe, schenkte mir das Buch und sagte: Sonja, das wird dir gefallen! Er fand unseren Humor sehr ähnlich. Und so ging es mir auch. Ich finde ja, es gibt nicht so viele deutsche Bücher, die Humor haben. Der Roman hatte genau das, was ich mag: Der Humor entsteht aus der Tragödie. Und auch den Ort fand ich spannend: diese Psychiatrie in den Siebzigern, Achtzigern und Neunzigern, in der neben psychisch Kranken auch Menschen mit Behinderung gelebt haben und Teil seiner Familie waren. Ziemlich schnell habe ich meine Produzentin darum gebeten, nach den Rechten zu fragen. Das war aber dann noch ein langer Weg ...

Die Meyerhoff-Romane sind Bestseller, es gab bestimmt viele Anfragen. Wie haben Sie den Autor überzeugt?

Ich glaube tatsächlich, er hatte sehr viele Anfragen. Das wurde mir jetzt im Nachhinein klar, weil mir immer wieder Leute sagen: Ich habe auch versucht, die Rechte zu bekommen! Janine (Jackowski, die Produzentin, A.d.Red.) ist einfach am Ball geblieben. Sie hat nicht aufgegeben. Ich denke zudem, dass die Filme, die Komplizen Film produziert hat, dazu beigetragen haben, dass er ein gutes Gefühl hatte. Und die Filme, die ich gemacht habe, auch. Es war wahrscheinlich dieses Paket, das ihm sympathisch war. Er konnte sich dadurch ziemlich sicher sein, dass wir keinen Klamauk aus seinem Buch machen würden.

Wie fand er das Endergebnis?

Er war sehr, sehr glücklich über den Film. Es hätte ja auch schiefgehen können. Er hatte, glaube ich, schon ein bisschen Angst davor.

Es geht ja immerhin um sein Leben ... Was, wenn ihm der Film nicht gefallen hätte?

Furchtbare Vorstellung! Er hätte den Film wahrscheinlich nicht öffentlich unterstützt, was er jetzt tut. Aber so richtig schiefgehen konnte es nicht. Er hat ja die Drehbuchfassungen gelesen, Casting-Videos gesehen, und als ich ihm Fotos aus der Psychiatrie geschickt habe - wir haben ja an unterschiedlichen Orten gedreht -, da meinte er: Wahnsinn, haargenau so sah das aus!

Detailansicht öffnen Im großen Ensemble um die Hauptdarsteller Laura Tonke (2. von links) und Devid Striesow (ganz rechts) spielen Menschen mit und ohne Behinderung. (Foto: Frédéric Batier/Warner Bros.)

Der Retro-Look ist eine Stärke des Films, eine andere ist die Besetzung. Tolle Auftritte haben nicht nur bekannte Schauspieler wie Laura Tonke oder Devid Striesow, sondern auch Jungschauspieler wie Camille Loup Moltzen oder Arsseni Bultmann sowie Laiendarsteller. Die größte Herausforderung war wohl die Frage: Wie besetzt man Rollen mit Behinderung, oder?

Für mich war klar, das kann und darf man nicht mit nicht behinderten Schauspielern besetzen. Wir haben in Wohngemeinschaften für Menschen mit Behinderung recherchiert, in anderen Einrichtungen und Theaterwerkstätten. Bei den Castings war ich meistens dabei. Ich wollte dabei auch herausfinden, wie man mit Menschen mit Behinderung am besten arbeitet. Wir haben auch neue Techniken entwickelt, das hat großen Spaß gemacht und war sehr lebendig.

Wie kann man sich diese speziellen Techniken vorstellen?

Im letzten Drittel gibt es beispielsweise diese Szene, in der es um den Tod geht, da der Vater sehr krank ist. Dafür haben wir bei den Proben improvisiert. Beispielsweise habe ich gesagt: Lasst uns über den Tod reden, wie stellt ihr euch den vor? Ich habe viele Fragen gestellt und Gespräche entstehen lassen. Diese habe ich dann sozusagen gefiltert und daraus die Szene gebaut. Man sieht hier: Unsere Darsteller haben einen ganz anderen Blick auf den Tod und nicht diese wahnsinnige Angst davor. Sie haben so tolle Sachen gesagt, das war ein Geschenk! Und auch so lustige Dinge, so ehrliche wie: "Dann kommt ein neuer Professor. Der ist bestimmt strenger." (lacht). Mein Gott, so ist das Leben. Wenn der eine Professor stirbt, kommt halt ein neuer.

Man lacht im Film mit ihnen, nicht über sie.

Genau das war das Ziel. Was ich andererseits aber auch vermeiden wollte, war, dass alle Menschen mit Behinderung als lieb und nett und süß dargestellt werden. Mir war es sehr wichtig, zu zeigen: Menschen mit Behinderung sind genau so unterschiedlich wie Menschen ohne Behinderung. In Filmen werden sie fast immer auf die gleiche Art und Weise dargestellt, dieses Klischee wollte ich unbedingt durchbrechen. Was die Patienten betrifft, so waren in der Psychiatrie aber natürlich auch psychisch Kranke untergebracht. Diese mit Laien zu besetzen, mit wirklich Kranken, ging natürlich nicht.

Man merkt dem Film an, der ja anekdotenhaft einige tragische Geschichten erzählt, dass der Humor eine große Rolle spielt. Das ist wie in den Büchern. Gleichwohl kann man auch Ihre eigene Handschrift erkennen, Ihren überrumpelnden trockenen Humor. Wie viel von sich selbst verträgt eine Adaption eines Romans, der nicht von einem selbst ist?

Mir war es schon wichtig, dass ich irgendwann an den Punkt komme, an dem ich sagen kann: Das wird jetzt ein eigenständiges Kunstwerk. Ich habe da zwar diese Geschichte, auf der mein Film basiert, und viele tolle Szenen, aber ich hab auch eine gewisse Freiheit, die mir Joachim gegeben hat, daraus etwas Eigenes zu machen.

Abänderungen gibt es beispielsweise bei der Liebesgeschichte mit Marlene, beim Ende und bei der Mutter.

Gutes Beispiel, die Mutter. Während sie im Buch Pansen schneidet, habe ich sie im Film einzelne Pralinen in der Verpackung zerschneiden lassen. Zum einen, weil es in den Plot passte, und zum anderen, weil ich die Mutter in dem Moment die ironische Siegerin im Kampf mit dem Vater sein lassen wollte. Die Eltern haben im Film andere Namen als im Roman, das war Joachim wichtig. Denn wenn sie andere Namen haben, können sie auch andere Dinge tun, als sie es in der Wirklichkeit getan haben.

Sie haben fünf Jahre an dem Projekt gearbeitet. Sind Sie ein geduldiger Mensch?

Offensichtlich (lacht). Aber ganz ehrlich: Zum Schluss bin ich wirklich auf dem Zahnfleisch gelaufen. Aber auf den letzten Metern will man ja dennoch nicht schlampig werden. Also überlegt man auch dann noch stundenlang, ob der eine Titel nun leicht vanillegelb sein soll oder doch mehr Senf, wenn man ihn mit Rosa kombiniert. Gleichzeitig denkst du dir: Oh Gott, wann ist das hier endlich vorbei?

Detailansicht öffnen Erfahrene Schauspielerin und junge Entdeckung: Laura Tonke als Iris Meyerhoff und Arsseni Bultmann als 14-jähriger Sohn Joachim. (Foto: Frédéric Batier/Warner Bros.)

Detailansicht öffnen Regisseurin Sonja Heiss am Set mit Casper von Bülow, der einen der zwei Brüder von Joachim Meyerhoff spielt. (Foto: Jens Koch/Warner Bros.)

Apropos Geduld. Seit Ihrem Debütroman "Rimini" sind auch schon wieder sechs Jahre vergangen. Wann gibt's Nachschub?

Ich habe schon das Thema, den Grundplot, die Figuren und eine große Ideensammlung sowie einige Seiten. Den Vertrag mit meinem Verlag habe ich schon vor einiger Zeit gemacht. Ich sitze jetzt glücklicherweise nicht vor einem weißen Blatt Papier. Ich habe meine Roman-Idee während der Arbeit an dem Film weiterentwickelt, und auf Lanzarote habe ich wieder mehr geschrieben. Man hat ja immer diese Angst, dass man es nicht mehr kann. Parallel verfolge ich noch zwei Serienkonzepte. Ich habe beschlossen, dass ich künftig mehr parallel angehe - schon allein rentenperspektivisch ergibt das Sinn. Aber der Roman hat Priorität. Und es macht auch wieder großen Spaß. Kürzlich habe ich meinem Mann etwas davon gezeigt. Er mochte es sehr und ich dachte: Yes, ich kann's noch!

Was sind das für Serienprojekte?

Eines davon ist tatsächlich "Rimini". Bietet sich an, weil ich schreibe ja relativ filmisch.

Nach Meyerhoff nun also Ihr eigener Roman ...

Ja, das mache jetzt wahrscheinlich dann doch ich selbst. Ich hatte zwar zwischenzeitlich überlegt, loszulassen. Aber tatsächlich ist es so, dass die Leute, die mit mir daran arbeiten wollen, eben auch wollen, dass ich es selbst adaptiere.

Und wie geht es mit dem Meyerhoff-Zyklus weiter? Keine weiteren Verfilmungen geplant?

Doch, Komplizen Film hat schon geplant, weitere Teile zu verfilmen. Aber ich für meinen Teil will jetzt wieder übergehen zu meinen eigenen Stoffen. Ich hab fünf Jahre an dem Film gearbeitet. Wenn ich jetzt noch drei weitere machen würde, dann würde ich quasi mein Leben damit verbringen, das Leben von Joachim Meyerhoff zu verfilmen.