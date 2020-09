Ein besonderes Erlebnis für erfahrene Paddler ist das Wildwasserfahren, wie hier in den Aleuten, einer Inselkette zwischen Nordamerika und Asien am Südrand des nordpazifischen Beringmeers.

Mit Packrafts kann man neue Flussregionen entdecken und Wildwasser fahren. Der Clou an den robusten Schlauchbooten ist: Sie passen in den Wanderrucksack, sind schnell aufgebaut und überall einsetzbar.

Von Ariane Witzig

Ein spätsommerlicher Tag, das Wetter lädt zu einer kleinen Flusswanderung. Vielleicht entlang der Amper, der Isar oder der Altmühl. Wie schön wäre es, könnte man jetzt schnell ein Boot herbeizaubern, das einen ein Stück auf den glitzernden Wellen hinab trägt, vorbei an unberührter Natur und unentdeckten Badestellen. Mit dem sogenannten Packraft ist das möglich. Das zwei bis drei Kilo leichte Schlauchboot passt in eine Packtasche von der Größe eines kleinen Zeltsacks. Es lässt sich mühelos überallhin mitnehmen und beliebig einsetzen - beim Wandern am Ufer, am Bergsee oder beim Queren eines Fjords.

Keine logistischen Verrenkungen sind mehr nötig, um ein Shuttle-Fahrzeug an der Ein- und Ausstiegsstelle zu organisieren, kein Garagenplatz ist nötig zur Lagerung daheim. Kein Wunder, dass nicht nur Abenteurer, sondern auch Großstädter langsam auf den Geschmack dieser praktischen, kippstabilen Schlauchboote kommen. Aufgepumpt wird mittels eines winddichten Stoffsacks, der an einer Ventilöffnung befestigt wird - eine sperrige Pumpe braucht es nicht. Sitz und Lehne werden ebenfalls aufgepumpt. Mit etwas Übung ist das Gefährt in ein paar Minuten einsatzbereit. Nur ein vierteiliges Paddel muss mit in den Wanderrucksack, und, je nach Einsatzgebiet, Schwimmweste und Helm.

Packrafting, die Kombination aus Trekking und Paddeln, ist ursprünglich Wildwasserpaddeln in Gebieten ohne Infrastruktur, beispielsweise bei Expeditionen in Alaska. Dank neuen Hightechmaterialien und moderner Konstruktionen ist das Fahren mit diesen Booten heute auch bei Anfängern ein Spaß, der süchtig machen kann. Ein nicht ganz billiger allerdings. Die Preise liegen zwischen 400 und 2000 Euro, je nach Qualität und Anspruch. Ein besonders gutes Preis-Leistungsverhältnis bietet die Firma Out-Trade in Ulm. Die Tüftler sind Spezialisten für Reiseboote, deren Freizeitkajak "Scubi XL" - eine Mischung aus Schlauch- und Festboot - zurzeit der Renner unter Hobbypaddlern ist. Sie haben hochwertige Rafts für jeden Einsatz konzipiert: für die Stadt, für Familien und Expeditionen.

Wer sich damit aber noch nicht alleine aufs Wasser traut, kann geführte Touren buchen, in Bayern zum Beispiel bei "MAP Erlebnis" oder bei Holger Heuber. Ansonsten gilt: Rucksack packen, Boot rein und einfach ausprobieren.

Faltboote und Packrafts, Out-Trade GmbH, Nicolaus-Otto-Str. 34, Ulm, Telefon 0731/4007675, www.faltboot.de; Canyoning- und Raftingtouren, MAP-Erlebnis, Illerstraße 26, Bihlerdorf (Blaichach), Telefon 08326/2450139, www.map-erlebnis.de/; Holger Heuber & Abenteuer, Telefon 08036/9088262, www.holger-heuber-abenteuer.de