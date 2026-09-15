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Thomas Montassers neuer RomanEine Tramfahrt in die dunkle Zeit Münchens

Lesezeit: 5 Min.

Thomas Montasser im Café Luitpold, das nach dem Krieg wieder aufgebaut wurde. Hier spielen Teile seines Romans.
Thomas Montasser im Café Luitpold, das nach dem Krieg wieder aufgebaut wurde. Hier spielen Teile seines Romans.
Foto: Johannes Simon

Thomas Montasser hat mit „Die Wanderbibliothek“ einen berührenden Roman über eine Liebe in Zeiten der Nazi-Diktatur geschrieben. Inspiriert wurde er durch einen Tramwagen, der gerade restauriert wird.

Von Christian Jooß-Bernau

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Die Trambahn, sagt er, sie sei „das Nahverkehrsmittel meines Lebens“. Aufgewachsen ist er bei seiner Großmutter in Milbertshofen. Jede Woche einmal haben sie sich in die Tram gesetzt und sind in die Innenstadt gefahren, zum Viktualienmarkt. Sind einkaufen gegangen – „nicht shoppen“. Und manchmal, „ganz selten“, wenn das Geld reichte, hat er eine Kugel Eis bekommen. Bis heute, sagt er, sei das Trambahnfahren für ihn mit Genuss und Freude verbunden. Die Linie, auf der Thomas Montasser und seine Großmutter damals fuhren, gibt es schon lange nicht mehr.

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