Die Trambahn, sagt er, sie sei „das Nahverkehrsmittel meines Lebens“. Aufgewachsen ist er bei seiner Großmutter in Milbertshofen. Jede Woche einmal haben sie sich in die Tram gesetzt und sind in die Innenstadt gefahren, zum Viktualienmarkt. Sind einkaufen gegangen – „nicht shoppen“. Und manchmal, „ganz selten“, wenn das Geld reichte, hat er eine Kugel Eis bekommen. Bis heute, sagt er, sei das Trambahnfahren für ihn mit Genuss und Freude verbunden. Die Linie, auf der Thomas Montasser und seine Großmutter damals fuhren, gibt es schon lange nicht mehr.