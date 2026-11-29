Am Offensichtlichsten kommt man nicht vorbei. An der großen, gelbleuchtenden Leere, der Litfaßsäule, den zwei Jungs, die dem Herrn hinterherlinsen, der einen harten Schatten wirft. Das wird er sein: Grundeis, der Dieb. Der Buchumschlag zu Erich Kästners „Emil und die Detektive“ hat Generationen durch die Kindheit begleitet. Genauso wie die Umschläge zu „Pünktchen und Anton“, „Das fliegende Klassenzimmer“, „Die Konferenz der Tiere“. Walter Trier hat sie gezeichnet. Es war nur ein kleiner Teil eines großen Werkes, das heute kaum noch einer kennt. In der Sonderausstellung im Valentin-Karlstadt-Musäum kommt man einem Großkünstler der kleinen Bildchen nahe, der einem von Blatt zu Blatt sympathischer wird.