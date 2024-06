Von Thomas Becker

Als die fünf Mann auf der Bühne pünktlich um halb neun loslegen, ist die Richtung sofort klar: nach vorn, immer schön geradeaus, mit Schmackes. Treibendes Schlagzeug, hoch motiviertes Keyboard und drei Gitarren, die sich auch nichts schenken. Während die Kellnerin noch Burger-, Nacho- und Pommes-Berge an den voll besetzten Tischen verteilt, ist der Großteil der gut hundert Gäste schon im Mitwipp-Modus. Sie kennen ihre Pappenheimer, The Clouds Munich, und so gehen nur wenig Hände hoch, als der Bandleader nach der zweiten Nummer mal Hallo sagt und fragt, wer zum ersten Mal hier sei. Kein Stück sieht man dem Burschen mit dem schneeweißen, vollen Haar an, dass er Mitte 70 ist. Jeans, weißes T-Shirt unter dem halb offenen dunkelblauen Hemd – paarundfünfzig würde man ihm geben.