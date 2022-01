Von Florian Welle , München

"Und das abendliche München, durch das ich gehe, ist zum größten Teil eine traurige Trümmerlandschaft", schreibt Hans Werner Richter in seinem 1979 erschienenen Buch über die Gruppe 47 lapidar. Mehr Worte verliert er nicht über die im Krieg zerbombte Stadt. Ganz anders Walter Kolbenhoff, Richters Freund aus Internierungslagertagen in Amerika. In dessen fünf Jahre später erschienenem autobiografischen Erinnerungsbuch "Schellingstraße 48" gehören die detaillierten Schilderungen über das München der unmittelbaren Nachkriegszeit zu den eindrücklichsten, die man lesen kann. Man merkt ihnen den geschulten Blick des Reporters Kolbenhoff an, der vor seiner Emigration nach Kopenhagen im Jahr 1933 in seiner Heimatstadt Berlin für die Welt am Morgen, die Rote Fahne, den Vorwärts berichtet hat.

Kolbenhoff wollte nach seiner Entlassung aus amerikanischer Gefangenschaft eigentlich zurück nach Dänemark. Dass er dann in München gestrandet und letztlich auch für den Rest seines Lebens dort geblieben ist, war Zufall. Vielleicht auch Fügung, wer weiß das schon. Über die Stationen New York, Le Havre, Bad Aibling und Dietramszell kam er im März 1946 zum zweiten Mal in seinem Leben in München an. Doch die Stadt, die der 1908 Geborene als 17-Jähriger einmal kennengelernt hatte, erkannte er nicht wieder: "Ich ging wie ein Traumwandler durch diese Wüste. Ich suchte nichts. Ich hatte nur die Stadt sehen wollen. Aber es gab keine Stadt." Was es hingegen gab, waren Schutt und Ruinen soweit das Auge reichte.

Kolbenhoff wollte nur weg "aus dieser trostlosen Hölle", aber es kam anders. Am Marienplatz entdeckte er auf einer mit Zetteln bespickten Bretterwand ein Gesuch von Alfred Andersch, den er ebenfalls in Amerika kennengelernt hatte. Alle Zeitungsleute sollten sich in der Schellingstraße 39 melden, stand dort. Kolbenhoff ging hin, fand sich in der Redaktion der Neuen Zeitung wieder und kurz darauf deren Feuilletonchef Erich Kästner gegenüber. Der engagierte ihn auf der Stelle. Ein Zimmer zur Untermiete organisierte er seinem neuen Übersetzer und Literaturkritiker zudem. "What a day, dachte ich, als ich wieder draußen in der Schellingstraße stand."

Detailansicht öffnen Walter Kolbenhoff wie immer mit Pfeife, die zu seinem Markenzeichen wurde. (Foto: dpa/picture-alliance)

In den Folgemonaten wurde Zeitungs- und Literaturgeschichte geschrieben: Kolbenhoff erzählt in 15 Abschnitten eindrücklich diese kulturelle Neugeburt aus den Trümmern der Vergangenheit, an der er als Mitarbeiter der Neuen Zeitung, des Ruf - Unabhängige Blätter der jungen Generation sowie als Gründungsmitglied der Gruppe 47 tatkräftig mitgewirkt hat. Hans Wallenberg, der Chefredakteur der Neuen Zeitung, machte ihn wieder zum Reporter, jagte ihn auf die Straße hinaus. Es ist die Zeit des Schwarzmarkts, des Hungers, aber auch des "totalen Vergessens" der nationalsozialistischen Gräuel.

"Jede Mauernische war ein Bordell, jeder türlose Hauseingang eine Markthalle"

Kolbenhoff, zu dessen Markenzeichen seine Pfeife gehörte, begegnete Schiebern, Versehrten, Wunderheilern. Am liebsten trieb er sich in der Bahnhofsgegend herum. Hier "wimmelte es von Gaunern, Geldwechslern, Betrügern und Wegelagerern. Dazwischen Flüchtlinge, die Einsamen, Verlorenen, Verlassenen (...) Jede Mauernische war ein Bordell, jeder türlose Hauseingang eine Markthalle für alles, was der Mensch brauchte."

Obwohl Kolbenhoff einen Job hatte und ihm dann sogar jene Wohnung im vierten Stock der Schellingstraße 48 zugewiesen wurde, die seiner Autobiografie den Titel gab, und in der schon bald die Crème de la Crème der damaligen Kulturszene ein und aus ging, litt auch er unter Hunger und Kälte. Am Tag seiner Hochzeit am 4. Januar 1947 zeigte das Thermometer Minus 27 Grad an. Die bescheidene Hochzeitsfeier fand bei Hans Werner Richter, der mittlerweile ebenfalls in der Stadt wohnte, in Nymphenburg statt. Straßenbahnen fuhren nicht, das frisch getraute Ehepaar machte sich zu Fuß aus der Innenstadt auf den Weg, vorsichtshalber bewaffnet. "Alle Leute pflegten, wenn sie nachts unterwegs waren, stets in der Mitte der Ruinenstraßen zu bleiben, einen harten Gegenstand in der Tasche umklammernd. In den Trümmern rechts und links konnte der Tod lauern", lesen wir.

"Schellingstraße 48. Erfahrungen mit Deutschland" ist autobiografische Bestandsaufnahme und zeitgeschichtliche Chronik in einem. Kolbenhoff erzählt assoziativ, dabei ist seine Sprache stets bestechend klar. Die einfühlsamen Porträts seiner Freunde Alfred Andersch, Hans Werner Richter, Günter Eich brennen sich ein. Bei einem ihrer nächtlichen Streifzüge durch Schwabing kamen Kolbenhoff und Eich immer wieder an einem Schaufenster vorbei, darin eine Papptafel mit dem Rätselwort "Schriftkundiger". Eich war fasziniert, grübelte den ganzen Abend darüber: "Das muss ein alter Mann gewesen sein, der uns etwas sagen wollte. Jetzt ist er sicher tot und kann uns nichts mehr mitteilen ... Schriftkundiger ..."

Walter Kolbenhoff starb 1993 in Germering. Seit 1995 ehrt die Stadt mit dem Walter-Kolbenhoff-Preis Personen oder Gruppen für ein hervorragendes Schaffen auf den Gebieten der bildenden Kunst, Literatur, Musik, des Theaters und Films, der ausübenden und darstellenden Kunst sowie der Architektur.

Walter Kolbenhoff: Schellingstraße 48. Erfahrungen mit Deutschland, S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 1984; oder SZ-Bibliothek, München 2008, 240 Seiten. Beides antiquarisch.