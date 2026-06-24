Er hat’s nicht leicht, der Monaco Franze in der legendären München-Serie von Helmut Dietl. Schließlich steht im Münchner Nationaltheater „Die Walküre“ an, weshalb seine kulturell ehrgeizige Gattin noch rechtzeitig mindestens einen halben Wagnerianer aus ihm machen will. Also, wie heißen sie, die Walküren? „Woglinde, Wellgunde und Floßhilde.“ „Das san doch die Rheintöchter, Franzi“, stöhnt Polizeikollege Manni Kopfeck beim Abhören, „wir reden jetz’ von den Walküren.“
Walküre-Premiere an der Bayerischen StaatsoperHojotohoh! Heiaha! Wagners Girls sind kampfbereit
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Der Monaco Franze musste einst ihre Namen üben: Helmwige, Gerhilde, Ortlinde, Waltraute, Siegrune, Roßweiße, Grimgerde, Schwertleite. Ein Treffen mit Wagners Walküren in der Bayerischen Staatsoper.
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