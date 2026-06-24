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Walküre-Premiere an der Bayerischen StaatsoperHojotohoh! Heiaha! Wagners Girls sind kampfbereit

Lesezeit: 5 Min.

Gruppenbild mit Walküren: (oben, stehend, von links) Niina Keitel, Dorothea Herbert, Elene Gvritishvili, Noa Beinart und Nathalie Lewis, (unten sitzend, von links) Claudia Mahnke, Julie Adams und Christina Bock.
Gruppenbild mit Walküren: (oben, stehend, von links) Niina Keitel, Dorothea Herbert, Elene Gvritishvili, Noa Beinart und Nathalie Lewis, (unten sitzend, von links) Claudia Mahnke, Julie Adams und Christina Bock. Stephan Rumpf

Der Monaco Franze musste einst ihre Namen üben: Helmwige, Gerhilde, Ortlinde, Waltraute, Siegrune, Roßweiße, Grimgerde, Schwertleite. Ein Treffen mit Wagners Walküren in der Bayerischen Staatsoper.

Von Michael Stallknecht

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Er hat’s nicht leicht, der Monaco Franze in der legendären München-Serie von Helmut Dietl. Schließlich steht im Münchner Nationaltheater „Die Walküre“ an, weshalb seine kulturell ehrgeizige Gattin noch rechtzeitig mindestens einen halben Wagnerianer aus ihm machen will. Also, wie heißen sie, die Walküren? „Woglinde, Wellgunde und Floßhilde.“ „Das san doch die Rheintöchter, Franzi“, stöhnt Polizeikollege Manni Kopfeck beim Abhören, „wir reden jetz’ von den Walküren.“

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