Joaquin Phoenix und Reese Witherspoon sind große Stars in Hollywood . Beide haben riesige Fangemeinden, beide spielen sehr unterschiedliche Rollen – er mehr im dramatischen, sie eher im komödiantischen Fach. Vor 20 Jahren standen sie gemeinsam vor der Kamera: Im Biopic „Walk the Line“ schlüpften sie in die Rollen der Country- Musik -Legenden Johnny Cash und June Carter Cash. Vor allem hierzulande hat der Film auch deren Wahrnehmung verändert: Denn obwohl Johnny Cash im Laufe seiner Karriere mehr als 90 Millionen Platten verkauft hat und in seiner Heimat ein Superstar war, wurden seine Songs bei uns lange Zeit unter der Rubrik „Truckermusik“ abgetan.

Das war natürlich nicht gerecht, das änderte sich erst in den Neunzigerjahren: Da nahm Cash gemeinsam mit dem Produzenten Rick Rubin die fantastische „American Recordings“-Reihe auf, für die er gleich mehrere Grammys gewann. Der Sänger und seine Frau starben im Jahr 2003 innerhalb von wenigen Monaten, zwei Jahre später kam „Walk the Line“ in die Kinos. Der Film erzählt von den musikalischen Anfängen des Farmersohns aus Arkansas, von seiner Militärzeit im bayerischen Landsberg und seinem rasanten Aufstieg in den Fünfzigerjahren. Nicht ausgespart werden seine Exzesse, seine Drogensucht und die Liebe zu June, die den selbstzerstörerisch veranlagten Star am Leben hielt.

Im Rahmen der Reihe „Best of Cinema“ kommt „Walk the Line“ für einen Tag zurück in viele Kinos. Der Oscar-prämierte Film endet im Jahr 1968, als Johnny Cash im Folsom State Prison auftrat. Wer eines von seinen legendären Gefängniskonzerten sehen will, hat übrigens am 3. September Gelegenheit dazu: Dann zeigt das Münchner Werkstattkino den 1969 entstandenen Konzertfilm „Johnny Cash at San Quentin“.

Walk the Line, USA 2005, Regie: James Mangold, Dienstag, 2. September, in München im Mathäser, Monopol, Museum Lichtspiele und vielen Kinos in der Region