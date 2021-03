Das Grab des ukrainischen Nazi-Kollaborateurs Stepan Bandera auf dem Münchner Waldfriedhof ist mit einer roten Flüssigkeit übergossen worden. Es ist das fünfte Mal binnen sieben Jahren, dass das Grab des 1959 in der Kreittmayrstraße vom sowjetischen Geheimdienst KGB ermordeten Partisanenführers geschändet wurde. Bandera, Anführer einer ukrainischen Miliz, gilt in seiner Heimat als Kämpfer für die ukrainische Unabhängigkeit. Jüdische Organisationen weisen jedoch darauf hin, dass der später selbst im KZ inhaftierte Bandera Mitschuld am Tod Tausender Juden trage und seine Miliz an Massakern beteiligt gewesen sei.