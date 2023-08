Am 22. März 2019 brannte der Wald im Lochhamer Schlag. Auf einer Freifläche von rund 10 000 Quadratmetern waren Jungwald und Gras in Brand geraten.

Die Trockenheit bedroht zunehmend die Großstädte. Auch in den Wäldern rund um München kann es zu Waldbränden kommen. Was Behörden und Brandbekämpfer tun, damit der Stadtrand nicht in Flammen aufgeht.

Von Lea Kramer

In Lindau am Bodensee ist die Feuerwehr zum Gießen der Stadtbäume angeheuert worden. In der Gemeinde Berg in der Oberpfalz hat man zeitweise das Autowaschen oder Befüllen des Planschbeckens untersagt. Und in München hat die Stadt auf den Friedhöfen kürzlich offene Grablichter wegen erhöhter Brandgefahr verboten. Ganz Bayern machte im Juli die lange Trockenheit zu schaffen.