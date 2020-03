Ihr Büro ist aus Brettern, ihr Revier aus Stämmen. Im Holz ist Lisa Pausch, 30, in ihrem Element, und trotzdem teilt sie die Ansicht, dass viel mehr von diesem Holz hinaus aus dem Wald muss: zum Verbauen in Holzhäusern, Holzfenstern und Holzböden. Pausch hat sich gerade auf ihren Drehsitz geschwungen, den Chefsessel im Revier, oder besser gesagt den Chefinnensessel. Seit Sommer 2019 hat Lisa Pausch hier das Sagen. Sie zeigt auf die Holzwände des Büros, die die Wärme aus dem Ofen speichern. Speichern, darum geht es ihr: um CO₂.

Seit einem Jahr ist Pausch das neue Gesicht im Ebersberger Forst. Eine Frau unter altgedienten Waldarbeitern, die seit Jahrzehnten für den Forstbetrieb im Einsatz sind. An diesem Februartag aber steht sie nicht als Revierförsterin im Wald, sondern in ihrer Funktion als Vorsitzende des Bundes Deutscher Forstleute (BDF) im größten Bezirk Oberbayern. Vergangenes Jahr gewählt, hat sie eine Aktion zur Verhinderung des Waldsterbens ausgerufen. "Die Politik muss handeln", sagt Pausch. "Und zwar sofort."

Ein leichter Wind weht durch den Forst und lässt ihre Haare unterm Stirnband zittern. Pausch trägt nicht wie sonst ihre Dienstjacke von den Bayerischen Staatsforsten, sondern einen privaten Anorak. Sie muss vorsichtig sein, dass sie nicht das eine mit dem anderen vermengt. Ihren Beruf und ihre Tätigkeit für den BDF - eine Gewerkschaft, deren Verantwortliche den Forstbetrieben auf die Finger schaut, indem sie sich für fairen Lohn und faire Arbeitsbedingungen für Förster einsetzt. Und zunehmend für einen fairen Umgang mit dem Wald.

Es geht hinein in ein Areal des Ebersberger Forsts, das beinahe einem Urwald gleicht. Laub- und Nadelbäume stehen zwischen einem wilden Gemisch aus Sträuchern, Pilzen und Moos, Tannen, Eichen, Buchen, Fichten. "So sieht der Wald aus, auf den wir hinarbeiten", sagt Pausch. Das Problem: Dieses Waldstück ist die Ausnahme. Im Ebersberger Forst wie in vielen anderen Wäldern Bayerns sind immer noch Monokulturen stark dominant, die Fichte macht noch immer mehr als 60 Prozent der bayerischen Wälder aus, was die Bestände gerade bei warmen Temperaturen angreifbarer, schutzloser macht. Pausch sieht im Klimawandel die große Gefahr. Sie und ihr Verband haben deshalb den "Klimanotstand im Wald" ausgerufen.

Die Sonne blitzt durch die Baumkronen, fast frühlingshaft, nur dass auf dem Waldboden Laub raschelt. Bäume binden das fürs Klima schädliche CO₂ und nehmen es so aus der Atmosphäre. Deswegen gilt der Wald als Klimaretter schlechthin. Nun aber, sagt Pausch, sehe sie das so: "Wir haben einen Punkt erreicht, an dem der Wald selbst gerettet werden muss."

Pausch zieht ein Papier aus der Tasche. Eine Resolution zur Rettung des Waldes, eine DIN-A4-Seite, die sich wie ein Hilfeschrei liest. "Der Borkenkäfer frisst stellenweise schneller, als die Menschen die befallenen Bäume aus dem Wald entfernen können", heißt es darin. "Allen Anstrengungen von Forstleuten und Waldbesitzern zum Trotz stirbt der Wald auf großer Fläche." Darunter hat der BDF Forderungen formuliert. Drei davon lauten: Deutlich mehr Geld vom Freistaat für die Bayerischen Staatsforsten. 100 zusätzlich eingestellte Förster in den kommenden vier Jahren. Und ein Stopp bei Stellenabbaumaßnahmen. Pausch meint es ernst. "Wir sind in einer schweren Krise", sagt sie.

Lisa Pausch öffnet die Tür zu ihrem Büro, eine Hütte im Ebersberger Forst unweit des Sauschütt-Wirtshauses, das derzeit leer steht. Hier hat der Forstbetrieb Wasserburg so etwas wie seine heimliche Schaltzentrale im Ebersberger Forst. Hier hat Pausch nun ihren Schreibtisch stehen. An der Holzwand hinter ihr hängt ein Poster, auf dem sie und ihre Freunde die Beatles auf der Londoner Abbey Road nachstellen. Das Poster ist aus Papier, der Rest hier ist aus Holz: der Tisch, die Wand, die Böden, die Decke.

Wenn Lisa Pausch über Holz spricht, klingt sie alles andere als hölzern. Im Gegenteil. Sie erzählt jetzt von ihrer Schreinerlehre, der sie ein Studium zur Forstwirtin folgen ließ. "Die Möbel bei mir daheim habe ich mir alle selbst aus Holz gebaut", sagt sie. Darum geht es ihr. Zu viel Holz verrotte im Wald, weil zu wenige Arbeiter dafür bereitstehen. Verrotten heißt auch, dass CO₂ frei wird. Deswegen sollte das Holz lieber verbaut werden.

Im Ebersberger Forst ist zu erkennen, dass auch hier Stürme und Schneebruch erhebliche Schäden verursacht haben. Seit zwei Jahren überschwemmt das europäische Schadholz regelrecht den Markt, die Preise sind tief wie selten, die Nachfrage gering. Hier sieht der BDF ein grundsätzliches Problem. "Warum müssen ganze Häuser aus Stein, Beton, Stahl und Plastik gebaut werden?", fragt Pausch. Sie klopft an ihre Holzwand. "Hier in den Brettern ist überall Kohlendioxid drin", sagt sie. Ein Kubikmeter Holz bindet eine Tonne CO₂. Eine hundert Jahre alte Fichte im Ebersberger Forst mit Durchmesser 45 Zentimeter hat zwei Tonnen CO₂ gespeichert, ein Einfamilienhaus aus Holz 40 bis 80 Tonnen. Zum Vergleich: Ein Kubikmeter Beton verursacht in der Herstellung drei Tonnen CO₂.

Pauschs Standpunkt ist klar: Mehr Holzhäuser braucht das Land. Pausch führt den Bezirksverband in einer Doppelspitze mit Siegfried Waas, ein 34 Jahre alter Förster aus der Garmischer Gegend. Sie beide stehen für Umbruch, für eine junge moderne Form der Waldbewirtschaftung. Ihre Generation ist in jener Zeit aufgewachsen, als in den Forstbetrieben ein Umdenken einsetzte. Weg von den anfälligen Monokulturen zurück zu robustem Mischwald.

Pausch sitzt auf dem Chefinnensessel, Waas nimmt auf einem Hocker Platz. "Frauen stehen den Männern in diesem Beruf in keiner Weise nach", sagt Waas, im Gegenteil. Sein Eindruck: "Frauen fragen auch mal nach, wenn sie nicht ganz sicher sind." In Zahlen sieht das so aus: Bei den Bayerischen Staatsforsten arbeiten mittlerweile 58 Försterinnen, das sind 13 Prozent, in der Forstverwaltung sind 100 angestellt, eine Quote von 16 Prozent. In beiden Bereichen berichtet der BDF von einer "kontinuierlich steigenden Tendenz".

Im Ebersberger Forst hilft eine laute Stimme, sonst kann man im Unterholz leicht überhört werden. Lisa Pausch hat es mit Kollegen zu tun, die noch vom alten Schlag sind, bereits im Forst waren, als noch ohne Schnittschutzhose im Holz gearbeitet wurde. Männer, die im Holz viel erlebt und überlebt haben. Die aber nicht undankbar sind, wenn ihnen nun die App zur Borkenkäfer-Markierung am Smartphone erklärt wird. "Es ist schon ein spezieller Schlag Mensch hier im Wald", sagt Pausch. Was nicht schaden kann, meint sie, "damit trainiert man seine Schlagfertigkeit".