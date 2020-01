Am 15. März entscheidet sich, wer in München in den nächsten Jahren das Sagen hat. Bei der Kommunalwahl geht es um viel. Welche Partei mit welchen Positionen zum Sport antritt

CSU

Alleinstellungsmerkmal: Kostenloser Eintritt für Kinder und Jugendliche auch in Hallenbäder. Eine Sport-App für alle Angebote in der Stadt. Formel-E-Autorennen auf dem Messegelände.

Stellenwert: So detailliert betreibt sonst keine Partei Sport.

Was fehlt: Nichts. Vom E-Sport über den Tanzsport bis zum Seniorensport ist alles dabei; sogar der Bürokratie-Abbau für Stadionchoreografien von Fußballfans.

SPD

Alleinstellungsmerkmal: Das Ehrenamt im Sport wird ausführlich gewürdigt und soll noch mehr gefördert werden.

Stellenwert: Mittendrin ist auch dabei, mehr nicht.

Was fehlt: Der detaillierte Beleg für die Behauptung: "Wir als SPD sind Sport-Partei." Das Programm liefert nur einen sehr generellen Überblick, der Ton ist eher staatstragend als begeistert. Konkretes für Sportler und Vereine kommt zu kurz.

Grüne

Alleinstellungsmerkmal: Sportgremien sollen offener für Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund werden. Eine Entwicklungsplanung für alle benötigten Sportstätten, unter anderem für Bolzplätze, Beachvolleyball-Anlagen oder Street-Work-out-Parks.

Stellenwert: Letztes Kapitel, dafür aber noch ordentlich motiviert.

Was fehlt: Nichts, was gleich ins Auge springt.

FDP

Alleinstellungsmerkmal: Gleich zwei neue Surferwellen für Anfänger. Ablehnung von Zuschüssen für Fußballspiele der Fifa und Uefa.

Stellenwert: Seriös mittendrin, detaillierte Vorstellungen.

Was fehlt: Nichts Wesentliches. Prävention, Freude an der Bewegung und integrative Wirkung des Sports sind gewürdigt. Dazu auch detaillierte Forderungen für die Infrastruktur.

Freie Wähler

Alleinstellungsmerkmal: So deutliches Desinteresse zeigt keine andere Partei.

Stellenwert: Drei Zeilen im sechs Seiten kurzen Wahlprogramm.

Was fehlt: Fast alles, die einzige zentrale Passage deshalb im Wortlaut: "Das Angebot an Sport- und Freizeitplätzen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, soll erhöht und ertüchtigt werden. Dazu gehört auch das Angebot an frei zugänglichen Sporthallen."

ÖDP

Alleinstellungsmerkmal: Bevorzugt Bio-Gastronomie in städtischen Sportstadien und Sportarten, die die Umwelt möglichst wenig belasten.

Stellenwert: Sport liegt im unteren Mittelfeld der ÖDP-Politiktabelle.

Was fehlt: Am Spitzensport liegt der ÖDP eher wenig. Dafür will sie den Breitensport fördern und für Großveranstaltungen verpflichtend ein MVV-Kombiticket.

AfD

Alleinstellungsmerkmal: Zuschüsse nur an Vereine, "die sich ausdrücklich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland bekennen".

Stellenwert: Wenig Hang zur Differenzierung.

Was fehlt: Es dreht sich viel pauschal um "Gesunderhaltung". Vorhanden ist der Wille zum Bürokratieabbau.

Die Linke

Alleinstellungsmerkmal: Die Stadt soll sich von Kunstrasenplätzen verabschieden, um kein Mikroplastik in Umlauf zu bringen. Freier Eintritt für finanziell benachteiligte Menschen zu sportlichen Events.

Stellenwert: Über den Sport wollen die Linken nicht zum Erfolg kommen.

Was fehlt: Praktisch alles, was über die Alleinstellungsmerkmale hinausgeht.

Bayernpartei

Alleinstellungsmerkmal: Oberste Lobby in der Stadt für Sportschützen und Schützenvereine.

Stellenwert: Darüber geht das Programm nicht weit hinaus.

Was fehlt: Der Blick über Sportschützen und die Liebe zum Vereinsleben hinaus. In dieser Kombination erschöpfen sich die sportpolitischen Vorstellungen der Bayernpartei weitgehend.