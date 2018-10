15. Oktober 2018, 00:42 Uhr München nach der Wahl Wahlparty der Grünen / Ergebnisse nach Stimmkreisen / Historischer Sonntag in Bayern

Nachrichten und Lesenswertes zur Wahl aus München.

Von Sara Maria Behbehani

Nicht nur im Wahlkampf haben die Grünen ihre Spitzenkandidaten wie Rockstars gefeiert. Sie feiern sie immer noch so, jetzt erst recht. Ludwig Hartmann springt mit Bundeschef Robert Habeck als Stage-Diver von der Bühne in der Muffathalle, und die Menge jubelt.

Von Politikverdossenheit, von der so oft die Rede ist, ist an diesem Abend in München keine Spur. "Wir haben den Wahlkampf unseres Lebens gemacht", sagt Hartmann - und die Ergebnisse, die die Grünen in Bayern, in München im Speziellen und ganz besonders Hartmann selbst eingefahren haben, sprechen für sich. Um Mitternacht ist München-Mitte so gut wie ausgezählt, und Hartmann liegt mit 43,8 Prozent der Erststimmen vorne. Das sind mehr Stimmen als die Kandidaten von CSU, SPD, FDP und Linken gemeinsam bekommen haben.

Die Grünen werden stärkste Partei in München sein. Bei ihrer Wahlparty in der Muffathalle brechen alle Dämme . Die Grünen haben es irgendwie schon immer gewusst: "dass wir in München ein enormes Potenzial haben". Nun agieren sie plötzlich auf Augenhöhe mit Schwergewichten der CSU. Es ist ein Ergebnis, das die Stadt auf den Kopf stellt.

DIE WAHL IN MÜNCHEN

So hat Ihr Stimmkreis gewählt Immer mehr Stimmkreise sind ausgezählt. Finden Sie heraus, welcher Direktkandidat sich durchgesetzt hat und welche Partei am meisten Stimmen gewonnen hat. Zum Artikel

Wahlpartys in München: Ein Abend zwischen Euphorie und Enttäuschung La-Ola-Wellen bei den Grünen, exakt ein Scherz bei der SPD. Die einen sind tapfer, die anderen haben keinen Bock - der Sonntag in Schlaglichtern. Zum Artikel

SPD in München: "Sag nichts" Bei der Landtagswahl 2013 holte Ruth Waldmann das einzige Direktmandat für die SPD. An diesem Abend leidet sie wie alle Genossen. Zum Artikel

Schwarzer Abend für CSU in München Ludwig Spaenle verliert Schwabing deutlich - auch seine Zukunft als Münchner CSU-Chef ist damit gefährdet. Ein gemütlicher Abend wird es für die wenigsten CSU-Kandidaten. Zum Artikel

Der Kampf ums Rathaus hat begonnen Dass die SPD in München fast 20 Prozentpunkte verliert und auf den dritten Platz hinter CSU und Grünen zurückfällt, das ist unfassbar brutal für die Partei. Das muss sie schockieren - und alarmieren. Zum Kommentar

DIE WAHL IN BAYERN

Neues aus den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg