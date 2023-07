Von Heiner Effern

Die "heiße Phase des Wahlkampfs" hatte die FDP ausgerufen für diesen an sich schon gut warmen Sommer-Dienstagabend in München. Dafür hatte sie einen Lastwagen mit großer Bühne vor der Feldherrnhalle am Odeonsplatz abgestellt, mit großer Videowand obendrauf. Davor saßen im abgesperrten Bereich ausgesuchte Gäste auf Bierbänken, weiter hinten standen nicht wenige FDP-Sympathisanten. Viele junge Gesichter waren zu sehen, als der oberste Einheizer der Liberalen die Bühne erklomm, Parteichef und Bundesfinanzminister Christian Lindner.

Der freute sich zu Beginn seiner Rede ausgiebig, zusammen mit dem bayerischen Spitzenkandidaten Martin Hagen in den Wahlkampf in Bayern für die Landtagswahl am 8. Oktober zu gehen. Der Wahlkampf sei "das Hochamt" der Demokratie, sagte Lindner. Er musste sich allerdings gleich mit den Niederungen des Protests abgeben. Umweltschützer der Gruppe "Extinction Rebellion" griffen seine Politik an, hielten Plakate mit FDP-Optik in die Höhe, auf denen "Wir scheißen auf das Klima" stand und "Für dicke Profite". Ein Demonstrant warf auf den Schultern eines Mitstreiters sitzend mit kopierten Geldscheinen um sich.

Detailansicht öffnen Mit Plakaten in FDP-Optik protestierten Klimaschützer gegen die Politik des FDP-Vorsitzenden und Finanzministers. (Foto: Robert Haas)

Lindner verortete die Gegner bei der Gruppe "Die letzte Generation" und warf dieser seinerseits Verschwendung vor. "Wer laut brüllt, verbraucht viel CO₂", rief Lindner. Mit ihrer Form des radikalen Protests würden sie dem Klimaschutz nur schaden. Im Anschluss widmete sich der FDP-Parteichef seinen Kernthemen, warb für eine strikte Finanzpolitik, Frieden und Sicherheit sowie eine geregelte Zuwanderung aus dem Ausland. Doch reibungslos ging auch das nicht. Mit zunehmender Sprechzeit kippte Lindner die Stimme nach oben weg, er klang teilweise wie ein Jugendlicher im Stimmbruch. Der Finanzminister nahm es mit Humor. Eine Zweitstimme gebe es halt nur bei Wahlen, sagte er. Und gab dann das Motto für den Abend, aber womöglich auch für den Wahlkampf aus: "Wir ziehen das durch."