Detailansicht öffnen Soll man gemeinsam mit der AfD diskutieren oder solche Veranstaltungen boykottieren? Die Parteien geben unterschiedliche Antworten. (Foto: Imago)

Es ist Mitte September 2018, noch ein Monat bis zur Landtagswahl, als Markus Söder seinen Umgang mit der Konkurrenz von rechts ändert: Der CSU-Politiker zieht seine Zusage zu einer Podiumsdiskussion im Landtag zurück, bei der Spitzenvertreter von SPD, Freien Wählern, Grünen, FDP und eben der AfD vertreten sein sollten. Es wäre die einzige Auseinandersetzung dieser Art im Wahlkampf gewesen. Und Söder wusste schon bei der ursprünglichen Zusage, dass die AfD dabei sein sollte. Er begründet den Rückzieher damit, dass in der Zwischenzeit die AfD in Chemnitz mit NPD und Pegida marschiert sei. "Höckes Vasallen" nennt er die bayerische AfD nun, ihre "Maske der Bürgerlichkeit" sei gefallen.

Im neuen Jahr geht nun auch der Kommunalwahlkampf so richtig los. Und wie halten es die Parteien in München mit der Frage, ob man gemeinsam mit der AfD auftritt oder nicht? Was die Wortwahl angeht, folgt der Münchner CSU-Bezirkschef Ludwig Spaenle der Linie Söders: "Wir halten die AfD für die neue NPD", sagt er. Es werde keine Zusammenarbeit im nächsten Stadtrat geben. Den Umgang im Kommunalwahlkampf habe die Partei mit OB-Kandidatin Kristina Frank und Fraktionschef Manuel Pretzl "sehr ausführlich diskutiert". Mit dem Ergebnis, dass man es anders macht als Söder: Die Münchner CSU-Kandidatinnen und Kandidaten "würden sich der Auseinandersetzung mit der AfD stellen", erklärt Spaenle. "Wir respektieren aber auch eine andere Haltung."

Damit bezieht Spaenle sich auch auf die Positionen der SPD, der Grünen und der Linken, die beschlossen haben, nicht gemeinsam mit der AfD aufzutreten und die jeweils dazu aufrufen, die rechte Partei auch nicht zu Diskussionen einzuladen. Zuvor hatte es eine Einladung zu einer Veranstaltung von Münchner Merkur und tz gegeben, die auch an die AfD ging. "Wir werden dieser brandgefährlichen Partei im gesamten Kommunalwahlkampf kein Forum bieten", erklärt Claudia Tausend, Vorsitzende der Münchner SPD. Die AfD ermutige "Rassisten und extrem rechte Gruppierungen zu Gewalttaten". Der Stadtvorsitzende der Grünen, Dominik Krause, sagt: "Hier ist kein Platz für Hetze gegen Migrantinnen und Migranten, Jüdinnen und Juden, Muslime oder queere Menschen. Es steht zu befürchten, dass die AfD Podiumsdiskussionen für Ausfälle gegen genau diese Münchnerinnen und Münchner nutzen würde." Der Kreisverband der Linken erklärt, es könne "keinen demokratischen Wettstreit mit der AfD geben".

Die AfD, deren ursprünglich zwei Vertreter im aktuellen Stadtrat 2015 die Partei verlassen haben, die aber nun wieder einziehen dürfte, hat auf die Statements von SPD, Grünen und Linken reagiert. Deren Verhalten sei "schlicht undemokratisch, es ist erbärmlich und in meinen Augen ein Skandal", sagt Uli Henkel, Landtagsabgeordneter und "Metropolbeauftragter" seiner Fraktion für München. "Das, was die AfD zu sagen hat, soll (...) erst gar nicht an die Ohren der Wähler gelangen."

Es sei fester Bestandteil der AfD-Strategie, sich als eine Kraft zu inszenieren, die von den anderen systematisch und demokratiewidrig ausgegrenzt werde, sagt hingegen Jörg Hoffmann, OB-Kandidat der FDP. "Die schlagen aus dem Mythos der Märtyrerpartei nur Kapital. Deshalb halten wir es für falsch, die AfD im Wahlkampf zu boykottieren. Man sollte sie mit Argumenten stellen." Mit ganz ähnlichen Worten begründet Alexander Hilger, München-Chef der Bayernpartei, dass seine Partei ebenfalls an Terminen mit der AfD teilnehmen werde. Hoffmann hält es auch "demokratietheoretisch für ein Unding, wenn zugelassene Parteien davon abgehalten werden, sich zu artikulieren".

Der ÖDP-Stadtvorsitzende Thomas Prudlo tat sich schwer mit der Frage. "Ich bin hin und her gerissen zwischen den zwei Polen: dass man einerseits die demokratische Auseinandersetzung suchen muss und andererseits jedes öffentliche Forum die Rechten nur stärker macht", sagte er. Inzwischen hat seine Partei aber beschlossen, ebenfalls nicht mit der AfD aufzutreten. Bei Diskussionen mit fünf oder sieben Parteien könne man wegen der mangelnden Zeit irreführenden Behauptungen der AfD nur schwer entgegentreten, sagt Prudlo.