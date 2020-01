Ein gewisser Gaga-Faktor sorgt für Erheiterung auf winterlich grauen Straßen und Plätzen. Wer morgens auf dem Weg in sein todlangweiliges Büro an spaßigen Plakaten vorbeikommt, auf denen - beispielsweise - "Flatrate statt Flatulenz" steht, kommt beschwingt und positiv denkend am Schreibtisch an. Der Spruch stimmt ja auch. "Wortwitz statt Wortwahl" wäre schon etwas nachdenklicher, "Smarties statt Smartphone" ein ebenso verzweifeltes wie einsames Plädoyer für den analogen Lebensstil. Die ÖDP hat sich für "Emotion statt Emission" entschieden, was zunächst einmal einleuchtend klingt, weil das eine ja wirklich irgendwie besser ist als das andere (allerdings gehören auch Wutanfälle und schlechte Laune zu den menschlichen Emotionen). Bildet man vor dem Plakat einen Sitzkreis, kommt man nach Stunden ausgiebigen Biergenusses möglicherweise auf den Trichter, mit Emotion könnte auch E-Motion gemeint sein. Also Elektromobilität. Das ist die Form der Fortbewegung, bei der die Emission nicht über den Auspuff, sondern über den Kraftwerkskamin in die Atmosphäre gelangt. Was den Spruch irgendwie unrund werden lässt. Also doch Emotion, ganz ohne Elektro. Die kann man notfalls für sich behalten. Und so Gefühls-Emissionen vermeiden.