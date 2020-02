Wahlkampf ist bis zu einem gewissen Grad natürlich auch Glückssache. Beispiel FDP: In ihrem an fantasievollen Vorschlägen reichen Wahlprogramm ist die Forderung nach Nebelduschen in der Stadt sicher eine der fantastischsten. Weil es wegen des Klimawandels in deutschen Innenstädten immer heißer werde, so erfährt der interessierte Wähler im Kapitel "Umwelt/Klima", sollten derlei öffentliche Luftbefeuchter den Bürgern Erleichterung verschaffen. Offenbar handelt es sich hier um eine jener Innovationen, mit der die Liberalen dem Klimawandel begegnen wollen, statt Verzicht zu predigen. Klar ist jedenfalls, dass die Zeit für solche Vorschläge gerade ungünstiger kaum sein könnte. Seit Tagen geht ein feucht-kalter Nieselregen über der Stadt nieder und es ist keine Änderung in Sicht. Die Gruppe der Münchner, die gerade davon träumen, dieser Zustand möge das ganze Jahr über andauern, dürfte so klein sein, dass sie in der Nebelkammer des Nordbads locker Platz fände. Hätte die Wahl dagegen während der letzten Hitzewelle stattgefunden, wären der FDP mit diesem Vorschlag wohl dreißig Prozent sicher gewesen. So aber könnte sich die Partei an Hesse erinnern: "Voll von Freunden war mir die Welt/Als noch mein Leben licht war; Nun, da der Nebel fällt/Ist keiner mehr sichtbar."