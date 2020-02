Die CSU ist streng zur politischen Konkurrenz - und gnadenlos zu sich selbst. Wie könnte es sonst sein, dass die oberste Regierungspartei sich selbst vorwirft, früher diskriminierend agiert zu haben? Inzwischen aber hat sich die Partei gebessert, deshalb steht im aktuellen Wahlprogramm - nichts. Nichts dazu, wie die CSU die Integration von Flüchtlingen (von denen in den letzten fünf Jahren etwa 15 000 geblieben sind) oder von anderen Ausländern in München (445 000 an der Zahl) befördern will. War kein Platz mehr auf einer der 85 Seiten des Wahlprogramms? Oder hat die Partei von Ministerpräsident Markus Söder und OB-Kandidatin Kristina Frank schlicht vergessen, ein Kapitel einzufügen, das man mit Migration und Integration hätte überschreiben können? Keineswegs. Das ist bewusste CSU-Politik, heißt es in einem schriftlichen Statement aus der Zentrale der Münchner CSU: Alle Münchner hätten doch "dieselben Interessen und Bedürfnisse", egal ob mit oder ohne Migrationshintergrund. Also habe man das Programm "nach Themen geordnet, die für alle in unserer Stadt Lebenden gelten - egal, woher sie kommen. Alles andere würden wir als diskriminierend empfinden." Folglich ist es "diskriminierend", wenn sich andere Parteien über Dolmetscher, Einbürgerung oder die Hilfe für traumatisierte Flüchtlinge Gedanken machen, weil der Bio-Münchner ja dieselben Bedürfnisse hat. Also ist es auch diskriminierend, was eine Partei vor der letzten Kommunalwahl gefordert hat: "Wir wollen in München miteinander und nicht nebeneinander leben. Deshalb dürfen sich keine Parallelgesellschaften entwickeln." Oder: "Die Beherrschung der deutschen Sprache ist die zentrale Voraussetzung für jede Integrationsbemühung." Oder: "Wir brauchen in München eine Willkommenskultur." Alles überflüssig, alles "diskriminierend", sagt die CSU des Jahres 2020 dazu, was die CSU im Jahr 2014 ins damalige Wahlprogramm geschrieben hat. Damals hatten gut ein Drittel der Münchner einen Migrationshintergrund, heute sind es schon 45 Prozent, 700 000 Menschen