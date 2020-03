Woher sind sie gekommen? Wohin sind sie verschwunden? Solche Fragen zum Abstimmungsverhalten der Münchner versucht die Analyse der Wählerwanderung zu beantworten. Und dass die Münchner gewandert sind, ist allein aufgrund des Erfolgs der Grünen bei der Wahl des Stadtrats am vergangenen Sonntag offensichtlich: plus 12,5 Prozentpunkte. Die Analyse stammt vom Statistischen Beratungslabor der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) und dem Lehrstuhl für Empirische Politikforschung am Geschwister-Scholl-Institut der LMU und beruht derzeit noch auf dem vorläufigen Wahlergebnis. Dieses enthält ausschließlich Stimmzettel, auf denen eine Liste angekreuzt und sonst nichts verändert wurde. Um das Bild nicht zu verfälschen, indem die Wähler, die panaschiert, also ihre Stimmen auf mehrere Parteien verteilt haben, nicht unter den Tisch fallen, sind sie zur Gruppe "Panaschierende" zusammengefasst. Bei ihnen darf man davon ausgehen, dass sie genau überlegt haben, auf welche Kandidaten sie ihre jeweils 80 Stimmen verteilen.

Von dieser Gruppe haben sich gut 8000 für die Grünen entschieden. Sie verzeichnen das größte Plus aller Parteien, sind jetzt mit 29,1 Prozent die stärkste Kraft im Rathaus. Den größten Teil ihres Zuwachses von 64 000 Wählern wiederum haben sie denen zu verdanken, die bei der letzten Kommunalwahl zu Hause geblieben waren: gut 58 000.

Die CSU hat etwa 13 000 Wähler verloren im Vergleich zu 2014. Knapp 7000 davon an die AfD; 3000 frühere CSU-Wähler haben diesmal gar nicht abgestimmt. Die SPD dagegen hat wesentlich mehr frühere Anhänger ans Lager der Wahl-Verweigerer verloren: 31 000. Zugleich aber haben die Sozialdemokraten gut 14 000 panaschierende Münchner gewonnen. Aus dem Lager der CSU bei der letzten Stadtratswahl ist kaum jemand zur SPD gewechselt, anders als bei der Wahl des Oberbürgermeisters: SPD-Kandidat und OB Dieter Reiter durfte sich über gut 28 000 Stimmen freuen, die beim letzten Mal noch an den CSU-Kandidaten Josef Schmid gegangen waren.

Die ÖDP, mit 4,0 Prozent die erfolgreichste der kleinen Parteien, hat 6000 neue Wähler gewonnen, davon 1400 frühere Grüne. Die AfD, mit 3,9 Prozent auf Platz fünf, hat den größten Teil ihres Zuwachses von 9000 Wählern dem Lager früherer CSU-Anhänger zu verdanken: knapp 7000.

Neben all den wandernden Wählern gibt es aber auch Konstanz zu vermelden: CSU und SPD haben die treuesten Wähler, rund zwei Drittel ihrer Anhänger haben bereits vor sechs Jahren bei diesen Parteien ihr Kreuz gemacht. Die Grünen dagegen haben nur knapp ein Drittel Stammwähler. Am konstantesten aber verhalten sich die Nicht-Wähler: 85 Prozent von ihnen sind auch schon im Jahr 2014 nicht zur Wahl gegangen.