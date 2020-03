Zwei blieben übrig, zwei von 1274. Wer die Auszählung der Oberbürgermeisterwahl auf den Internetseiten des Wahlamts München mitverfolgte und auf einen offiziellen Schlussstrich wartete, wurde lange auf die Folter gespannt. Aus zwei Stimmbezirken lag bis Montagnachmittag kein Ergebnis vor - einer davon liegt in Schwabing-West, der andere in Ramersdorf-Perlach. Das dürfte das Wahlergebnis nicht mehr groß beeinflussen, fällt aber trotzdem auf. Schließlich sollte die OB-Wahl am Sonntag vollständig ausgezählt sein. Nach Auskunft des Wahlamts ist dies nicht auf eine größere Panne, sondern schlicht und einfach auf das Prinzip Feierabend zurückzuführen. Länger als bis 22 Uhr muss niemand bleiben, hatte der Wahlleiter, Kreisverwaltungsreferent Thomas Böhle, seinen strapazierten Wahlhelfern versprochen. Schließlich gehe die Rechnerei ja ohnehin Montagfrüh wieder weiter. Ramersdorf-Perlach meldete am Sonntagabend um 21.34 Uhr, Schwabing-West um 22.15 Uhr das letzte Ergebnis an die Zentrale. Und weil der Internetauftritt bis Montag, 17 Uhr, eingefroren war, ging es zumindest digital bis dahin nicht voran. Das amtliche Endergebnis der OB-Wahl wird aber ohnehin erst am 17. März verkündet, samt Verlautbarung über die Notwendigkeit einer Stichwahl. Das der Stadtratswahl folgt am 27. März. Offiziell bekanntgemacht werden die Ergebnisse am 10. April.

Hätte man die Wahl nicht doch lieber absagen sollen? Auch am Tag, nachdem die Münchner ihre Stimmen für Oberbürgermeister und Stadträte abgegeben haben, reißen die Diskussionen nicht ab. Zu eng sei es in vielen Wahllokalen gewesen, da habe man den hustenden Mitmenschen gar nicht ausweichen können. Und Desinfektionsmittel habe es nirgends gegeben, obwohl man oft mehrere Türen habe aufmachen müssen, um ins Innere des Wahllokals zu gelangen. Das Kreisverwaltungsreferat versucht zu beruhigen. Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit habe empfohlen, dass allen Wählenden und Wahlhelfenden eine Möglichkeit zur Handreinigung geboten werden solle, sagt der KVR-Sprecher. Denn wie in der Welt draußen helfe auch im Wahllokal Händewaschen mit Seife, die Gefahr einer Weiterverbreitung von Infektionserregern zu reduzieren. In den Gebäuden der Wahllokale und Auszählungsräume seien daher flächendeckend Möglichkeiten zum Händewaschen vorhanden gewesen. "Im Briefwahlzentrum gibt es außerdem Möglichkeiten zur Handdesinfektion", erklärt der Sprecher.