1. Oktober 2018, 19:01 Uhr "Wahl-Fang" Mehr Beinfreiheit

"Ich wollte Hosen": So heißt ein Roman von Lara Cardella aus dem Jahr 1989. Die Protagonistin Annetta will Freiheit, doch die ist in ihrem sizilianischen, zutiefst katholischen Dorf den Männern vorbehalten, die rülpsen dürfen, ihre Töchter schlagen und sich Frauen mit Gewalt nehmen. Mannsein bedeutet Freisein, also will Annetta Hosen tragen. "Ich will Minirock tragen", steht im Jahr 2018 auf einem Wahlplakat neben dem Bild von Beinen, um die orangefarbener Stoff flattert, im Hintergrund das Münchner Siegestor. Man hält verwirrt inne: Ist man aus Versehen in ein autoritäres Land geraten, in dem das Tragen von Miniröcken verboten wurde? Wer spricht hier überhaupt, wer ist ich? Vielleicht hilft ein Blick auf die Webseite der plakatierenden Partei: LKR sei konservativ, steht da, "sie hält die Errungenschaften der Gleichberechtigung und der Frauenrechte für eine großartige Leistung unserer Mütter, Großmütter und Urgroßmütter". Gleichberechtigung! Bezieht sich die Forderung also auf das Tragen von Miniröcken unabhängig vom Geschlecht, geht es um Beinkleid-Freiheit für Männer? Wie gesagt, verwirrend. Allen, die Röcke vermissen in dieser Stadt, sei derweil noch bis Sonntag ein Besuch des Oktoberfests empfohlen.