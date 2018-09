23. September 2018, 18:51 Uhr Wahl-Fang Kommunikator mit Weitsicht

Hurra, jetzt haben wir endlich den Horst in Berlin erreicht! Ja, wenn Markus Söder etwas verspricht, dann hält er es auch, suggeriert dieses Wahlplakat. Allerdings haben die Macher noch nichts von der klassischen Text-Bild-Schere gehört. Denn auf dem Bild hat nur der Ministerpräsident ein Handy, die beiden jungen Menschen können ihm nur neidvoll über die Schulter schauen, wie er da so ganz modern kommuniziert. Der Text aber verspricht doch eigentlich Mobilfunk für jeden. Ob die beiden anderen Kommunikanten auf dem kleinen Bildschirm in ihrem jugendlichen Alter überhaupt etwas erkennen können, ist fraglich. Einer blinzelt angestrengt, Söder dagegen scheint, wie die Armhaltung vermuten lässt, über die dafür nötige Altersweitsicht bereits zu verfügen. Rätsel gibt das grüne Band mit der Aufschrift "Bayern macht's" auf. Früher jedenfalls hatte in solchen Fällen die CSU die Urheberschaft... Ach ja, die steht auch da - ganz unten.