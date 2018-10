10. Oktober 2018, 18:48 Uhr "Wahl-Fang" Der Duft des Wahlkampfs

So mancher Besitzer eines neuen Autos hat schon bei der Probefahrt einen ersten, ernsthaften Mangel festgestellt: die Karre fährt sich zwar tadellos, aber sie stinkt. Immerhin lässt sich da leicht Abhilfe schaffen. Die einen helfen sich mit Lüften, andere greifen zum Wunderbaum. Doch Martin Hagen von der FDP hat ganz offensichtlich die Erfahrung gemacht, dass es auch Menschen gibt, die den Neuwagengeruch mögen. Vielleicht ist er häufiger mit Gebrauchtwagenhändlern in Kontakt? Die betreiben mitunter großen Aufwand, um den Odeur der Vorbesitzer zu entfernen. Tatkräftig unterstützt werden sie dabei vom Zubehörhandel, der eigene Autoparfüms anbietet. Die bewirbt er mit dem Slogan: "deutliche Aufwertung für wenig Geld". Das nimmt natürlich auch ein Politiker gerne für sich in Anspruch. Man könnte den Kniff der Händler natürlich auch anders auslegen: Als klassischen Fake, der bei einer von Blendern geplagten Branche allerdings kaum überrascht. Das ist natürlich eine bösartige Sichtweise. Darum zur nächsten, viel wichtigeren Frage: Sind wirklich mehr als fünf Prozent der Bayern der Meinung, dass die Kunststoffausdünstungen eines Neuwagens attraktiv sind? In wenigen Tagen wird man die Antwort kennen. Aber Achtung. In fünf Jahren wird schon wieder gewählt. Und bis dahin ist selbst der intensivste Geruch verflogen.