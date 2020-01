Die Facebook-Abstimmung zu unserer Wahl der Band des Jahres 2019 ist abgeschlossen. Auf den ersten vier Plätzen landeten die Aroza Crew mit 415 Stimmen. Kannheiser mit 400 Stimmen, Her tree mit 391 Stimmen und Elena Rud mit 376 Stimmen. Diese vier Bands werden am 8. Februar im Bahnwärter Thiel auftreten. Auf den weiteren Plätzen folgen Sofia Lainovic mit 372 Stimmen, Jakob Muehleisen mit 316 Stimmen, Fleur en fleur mit 275 Stimmen, Youth Okay mit 107 Stimmen, whoiswelanski mit 81 Stimmen und Where we linger mit 29 Stimmen. Beim Konzert im Bahnwärter Thiel geht es dann von vorne los. Dort stimmen dann das Publikum und eine Fachjury ab. Wie in den vergangenen Jahr geht es hierbei nicht um den einen Gewinner. Es ist ein Abend, an dem die Münchner Musikszene gefeiert wird - denn an sich haben es alle teilnehmenden Künstler verdient, Band des Jahres zu werden.