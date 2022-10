Von Greta Hüllmann

Dass Annabel Wahba erzählen kann, ist nichts Neues. Schon vor ihrem Debütroman "Chamäleon" wurde ihr die Fähigkeit mehrfach auf großen Bühnen bestätigt. Die Journalistin erhielt unter anderem den Deutschen Reporterpreis und wurde als Journalistin des Jahres 2018 ausgezeichnet. Auch das Sujet des Romans, die Geschichte ihrer deutsch-ägyptischen Familie und die damit verbundene Identitätssuche, bearbeitete Wahba bereits in Reportagen wie "Mein arabischer Vater". Dennoch entschied sich Wahba für ein neues Genre, einen autofiktionalen Roman, der am Sterbebett ihres Bruders seinen Anfang nimmt und in langen Rückblicken die Geschichte der deutschen Großeltern im Zweiten Weltkrieg, die Sorgen der Eltern in Kairo, das Aufwachsen in Erding und Anekdoten zu den unzähligen Tanten, Onkeln, Cousins und Geschwistern erzählt. Wahba berichtet all dies ihrem kranken Bruder und spricht ihn oftmals direkt an. "Erinnerst du dich?", fragt sie, und die Lesenden tun es natürlich nicht. Durch die Anrede entsteht jedoch eine Intimität, mit der Wahba ganz selbstverständlich Details aus dem Alltag der Mutter in New York oder der Tante in München berichtet.

Der Roman liest sich ein bisschen wie eine sorgsam recherchierte Reportage, die aber nicht nach zwei Seiten endet, sondern immer weiterläuft. Manche Erzählstränge, wie die Schifffahrten der Eltern oder die Einblicke in die politischen Entwicklungen Ägyptens, sind spannend und berührend zugleich. An anderen Stellen fragt man sich jedoch, warum man so viel über die Familie einer Fremden wissen muss. Das Motiv des Chamäleons, das sich seiner Umgebung anpasst, wird nicht befriedigend eingelöst, da Folgen dieser Anpassung an die weiße Dominanzgesellschaft kaum vorkommen. Schön ist jedoch, dass Wahba eine weitere Stimme in der Literatur ist, die Migration, Identität und Heimat verhandelt.

Zum diesjährigen "Herbst-Mix" im Literaturhaus wird Annabel Wahba ihr Buch vorstellen und über dessen Entstehung sprechen. Wie üblich vereint die Mix-Reihe jeweils drei Texte, Lieder und Getränke. Neben Wahbas "Chamäleon" werden Kerstin Brune mit ihrem Debüt "Die Jahre des Maulwurfs" und Simon Schwartz mit seinem neuen Comic "Vita Obscura - Life Bizarre" den Abend bestreiten. Obskur, bizarr und skurril sind die Biografien, die Comicautor Simon Schwartz in seinem Band versammelt hat allemal, jedoch klingen sie vor allem spannend. Die Zeichnungen, die zuvor in der F.A.Z. abgedruckt wurden, berichten in unterschiedlichen Stilen von Mileva Marić, Einsteins Frau, dem Bruder Hermann Görings, der jüdische Menschen rettete, oder den Ärzten Ludwigs XIV. Im Gegensatz zum Comic, haben Brunes und Wahbas Romane so manches gemein: Beide kommen vom Dorf, beide schauen zurück und beide verbindet etwas mit Tieren. Brunes Maulwurf ist keine Metapher wie Wahbas Chamäleon, sondern ein echter, ausgestopfter Maulwurf einer Kindheitsfreundin. In ihrem Roman beschreibt die Autorin aber nicht nur derartige skurrile Staubfänger, sondern vor allem das Erwachsenwerden. Ob sich Tarnmeister Chamäleon und Erdgräber Maulwurf wohl verstanden hätten?

Herbst-Mix, Do., 13. Oktober, 20 Uhr, Literaturhaus, Salvatorplatz 1, Karten unter https://literaturhaus-muenchen.reservix.de/events oder 01806 700 733