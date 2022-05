Kann man Richard Wagners Texte zum "Ring des Nibelungen" ohne Musik, also als Schauspiel, ertragen? Nun, eine eher skurrile Vorstellung, das Ganze würde wahrscheinlich als Parodie enden. All die Stilblüten und das Gewalle. Umgekehrt allerdings, der Ring ganz ohne Worte, konzertant, wird prächtig funktionieren. Zumal wenn, wie am Dienstag, 31. Mai, 20 Uhr, die Bamberger Symphoniker unter Leitung von Jakub Hrůša in der Isarphilharmonie spielen. Zu Gehör kommt der sprachlose Wagner in der Zusammenstellung von Lorin Maazel, mit dem "Walkürenritt", "Siegfrieds Rheinfahrt" und "Wotans Abschied" sowie den letzten Takten der "Götterdämmerung". Und statt Wagner-Worten gibt es Gesprochenes vom größten Schauspieler deutscher Zunge: Jens Harzer, Iffland-Ring-Preisträger, führt in diesem Konzert durch die Nibelungen-Erzählung.

Richard Wagner - Der Nibelungen-Ring ohne Worte, Di., 31. Mai, 20 Uhr, Isarphilharmonie, Karten unter www.muenchenticket.de