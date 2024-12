Die Bundespolizeidirektion hat das Mitführverbot für gefährliche Gegenstände in München erneuert. Im Zeitraum von 31. Dezember, zwölf Uhr, bis zum ersten Januar, zwölf Uhr, dürfen aus Sicherheitsgründen an folgenden Orten keine gefährlichen Werkzeuge, Schusswaffen, Schreckschusswaffen, Hieb-, Stoß- und Stichwaffen sowie Messer aller Art mit sich getragen werden: Haupt- und Ostbahnhof, Pasing sowie an den S-Bahn-Halten am Hauptbahnhof, Karlsplatz (Stachus) und Marienplatz. Das gilt für Bahnhofsgebäude, Bahnsteige, Personentunnel und alle öffentlich zugänglichen Ebenen.