In München gibt es insgesamt 27 Waffenbesitzer, die zum extremistischen beziehungsweise demokratiefeindlichen Spektrum gezählt werden. Das ergab eine Anfrage verschiedener Stadträte vom vorigen September, die Kreisverwaltungsreferent Thomas Böhle nun beantwortete hat. Er hatte zuvor entsprechende Informationen des Bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz eingeholt. Das ordnet 19 Waffenbesitzer dem rechtsextremistischen Spektrum und/oder der sogenannten Querdenker-Szene zu; die übrigen acht Personen fallen in die Kategorie Islamismus, Ausländerextremismus und Sonstiges. Sieben Personen des eher rechten Lagers besitzen lediglich einen kleinen Waffenschein für Gas-, Schreckschuss- und Signalwaffen. In einigen Fällen sind auch noch Verfahren anhängig mit dem Ziel, die Besitzerlaubnis für scharfe Schusswaffen zu widerrufen.