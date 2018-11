6. November 2018, 18:50 Uhr Wachstum Bessere Kooperation mit dem Umland

Die Stadt will künftig noch enger mit dem Umland zusammenarbeiten, um das Wachstum der Region in den Griff zu bekommen. "Wachstum gestalten" heißt das Projekt, das der Planungsausschuss an diesem Mittwoch beschließen soll und für das die Stadt 238 000 Euro bereitstellt. Ziel ist es, Chancen und Belastungen gemeindeübergreifend zu betrachten und schließlich gleichmäßiger zu verteilen. So soll eine breite Akzeptanz gegenüber den zukünftigen Entwicklungen geschaffen werden, bei Bürgern wie bei Mandatsträgern. Instrumente gebe es bereits viele, heißt es in dem Papier, noch kämen sie aber nur punktuell zum Einsatz. Das soll sich mit dem Projekt ändern, das getragen wird vom regionalen Bündnis für Wohnungsbau und Infrastruktur, vertreten durch Oberbürgermeister Dieter Reiter, den Dachauer Landrat Stefan Löwl und den Ebersberger Landrat Robert Niedergesäß. Es gliedert sich in drei Module. Nach einer Bewertung der bestehenden rechtlichen und planerischen Instrumente soll eine Empfehlung zu deren Anwendung erarbeitet werden. Die Ergebnisse sollen öffentlichkeitswirksam dokumentiert und präsentiert werden.